Mit Karazor und Guirassy? So könnte der VfB die Bayern ärgern

Gegen Schalke 04 enttäuschte der VfB Stuttgart zuletzt mit offensiver Harmlosigkeit. Während im Sturm Neuzugang Serhou Guirassy gegen die Bayern beginnen könnte, winkt defensiv Atakan Karazor die Startelf-Rückkehr.

Atakan Karazor und Kalajdzic-Nachfolger Serhou Guirassy stehen beim VfB Stuttgart vor ihren ersten Startelf-Einsätzen in dieser Saison. Da Josha Vagnoman eine Sperre absitzen muss, sei Karazor für das Spiel beim FC Bayern München (Samstag, 15:30 Uhr) eine Option, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo zwei Tage vor dem Duell.

"Er ist sehr wertvoll für die Mannschaft", sagte der Coach über den Mittelfeldspieler. Der Mittelfeldspieler würde mehr Kompaktheit und Führungsstärke ins Team bringen. Karazor hatte einen Großteil der Vorbereitung verpasst, nachdem er im Juni auf der spanischen Urlaubsinsel Ibiza festgenommen worden war und mehrere Wochen lang in Untersuchungshaft gesessen hatte. Gegen den 25-Jährigen wird wegen einer "mutmaßlichen Straftat der sexuellen Nötigung" ermittelt. Nach seiner Freilassung gegen die Zahlung einer Kaution wurde er in dieser Saison bereits vier Mal eingewechselt.

Serhou Guirassy für die Startelf "sieht gut aus"

Angreifer Guirassy, der erst am letzten Tag der Wechselperiode vom französischen Erstligisten Stade Rennes ausgeliehen wurde, mache einen guten Eindruck im Training, sagte Matarazzo. "Es ist die Frage, wie er hochfährt. Er trainiert gut. Wenn er 60 Minuten gehen kann, ist er eine Option für die Startelf.

Neben Vagnoman ist auch Mittelstürmer Luca Pfeiffer noch gesperrt. Um auf die Stärken der Bayern und die Sperren zu reagieren, erwägt Matarazzo einen Systemwechsel. "Es ist möglich, dass wir in der Defensive mit einer Viererkette spielen. Da haben wir diese Woche ein paar Sachen ausprobiert", sagte der Coach.

Leiden im Schaufenster mit "Weltklasse-Einzelspielern"

Verletzungsbedingt fehlen werden Nikolas Nartey, Tanguy Coulibaly und Laurin Ulrich. In München holte der in dieser Spielzeit bislang noch sieglose VfB in der Vorsaison einen wichtigen Punkt (2:2). Dieser half, um am Ende nicht abzusteigen. "Wir haben die Chance, zu zeigen, was wir draufhaben und werden das Spiel nicht abschenken, sagte Matarazzo. Man werde leiden müssen, grundsätzlich sei ein Spiel beim Rekordchampion aber immer auch eine "Chance zu zeigen, was wir draufhaben und dass wir in München bestehen können", betonte Matarazzo: "Jeder kann sich mit Weltklasse-Einzelspielern messen und zeigen, dass wir mithalten können."

Vier Punkte aus fünf Spielen - Matarazzo sieht Team zu 21/22 verbessert

Nach fünf Saisonspielen haben die Schwaben vier Punkten gesammelt, genau wie vergangene Spielzeit. Dass der erste Saisonsieg gerade in München äußerst schwer zu holen sein dürfte, ist Trainer Matarazzo bewusst. Im Vergleich zur vergangenen Saison, wo seine Mannschaft zu diesem Zeitpunkt mit derselben Punkteausbeute da stand, sieht der 44-Jährige den VfB aber klar verbessert.

14.11.1987: Am 16. Spieltag der Saison 1987/88 gewann der VfB Stuttgart vor rund 70.000 Zuschauern im Neckarstadion mit 3:0 gegen den FC Bayern. Unvergessen: Jürgen Klinsmanns Tor per Fallrückzieher. Der Treffer wurde später zum Tor des Jahrzehnts gewählt. "Das Tor war Weltklasse, von der Entstehung bis zur Exekution“, sagte der damalige DFB-Teamchef Franz Beckenbauer. IMAGO imago images / WEREK Bild in Detailansicht öffnen 09.11.1989: An diesem geschichtsträchtigen Tag spielte der VfB im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den FC Bayern München. Vor rund 68.000 Fans im Neckarstadion schossen Fritz Walter (zwei Tore) und Jürgen Hartmann die Schwaben zu einem 3:0-Sieg, dem ersten und bis heute einzigen DFB-Pokal-Erfolg des VfB gegen die Bayern. Und doch war dieses Erfolgserlebnis an diesem Abend zweitrangig. 500 Kilometer entfernt in Berlin fiel die Mauer. Der 09. November 1989 ging in die Geschichtsbücher ein. IMAGO IMAGO / Sportfoto Rudel Bild in Detailansicht öffnen 28.10.1995: Am 11. Spieltag der Saison 1995/96 lieferten sich der VfB und der FCB einen heftigen Schlagabtausch. Nachdem Thomas Strunz, Alexander Zickler und Mehmet Scholl die Münchner mit 3:0 in Führung gebracht hatten, gelangen den Stuttgartern drei Tore in gerade einmal sieben Minuten. Neben Axel Kruse traf Giovane Elber doppelt. Etwas zählbares konnten die Schwaben von Trainer Rolf Fringer aber trotzdem nicht aus München entführen: Zickler und Scholl erhöhten auf den 5:3-Endstand. IMAGO imago images/Sportfoto Rudel Bild in Detailansicht öffnen 21.04.2007: Der VfB Stuttgart empfing an diesem 30. Spieltag als Tabellendritter den viertplatzierten FCB. Das Gottlieb-Daimler-Stadion: ausverkauft. Die Jungen Wilden spielten sehenswerten Offensivfußball. Und es war einmal mehr Stürmerstar Cacau, der den Unterschied machte. In der 23. Minute köpfte er die 1:0-Führung für die Schwaben, zwei Minuten später erhöhte er per Rechtsschuss auf 2:0 - zugleich der Endstand. Vier Wochen später holte sich der VfB sensationell den fünften Meistertitel. IMAGO imago sportfotodienst Bild in Detailansicht öffnen 01.06.2013: Das letzte DFB-Pokalfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern im Mai 1986 gewannen die Münchner deutlich mit 5:2. Auch die Neuauflage dieses Endspiels im Juni 2013 entschieden die Bayern für sich – wenn auch etwas knapper. Nachdem der VfB mit 0:3 (Doppelpack vom Ex-Stuttgarter Mario Gomez) in Rückstand geraten war, gelang den Jungs von Trainer Bruno Labbadia durch zwei Treffer von Martin Harnik der Anschluss. Für mehr reichte es trotz guter Chancen aber nicht. IMAGO imago sportfotodienst Bild in Detailansicht öffnen 12.05.2018: Für die Münchner war an diesem 34. Spieltag der Saison 2017/18 eigentlich alles angerichtet: Schon vor Wochen hatte der FCB die sechste Meisterschaft in Folge klargemacht. Gegen den VfB galt es nun zu siegen, um anschließend den 28. Titel feiern zu können. Das Spiel verlief jedoch anders als geplant: Die Gäste aus Stuttgart fertigten die Bayern dank der Tore von Daniel Ginczek, Anastasios Donis und Chadrac Akolo mit 4:1 ab. Der VfB krönte mit dem Sieg eine starke Rückrunde unter Trainer Tayfun Korkut. IMAGO imago/ActionPictures Bild in Detailansicht öffnen

"Das Spiel gegen Schalke in Klammern, verteidigen wir anders, wir schalten auch anders um", so Stuttgarts Coach. Seine Mannschaft habe die Tore auf andere Weise erzielt und auch einen anderen Fokus gehabt in der Vorbereitung. "Das sehe ich als Steigerung und auch, dass wir in den Spielen vor Schalke immer präsent und bereit waren zu kämpfen als Einheit." Zudem habe man die zwei Spiele in Unterzahl (0:0 in Köln und 1:1 gegen Schalke) kein Gegentor kassiert. "Was die Sicherheit angeht, was das Verständnis von Abläufen angeht, das ist vorhanden."