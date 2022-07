Die verrückte Geschichte von VfB-Neuzugang Juan José Perea

Juan José Perea ist der erste Kolumbianer in der VfB-Geschichte. Sein Onkel lebt in Ludwigsburg, seine erste Begegnung mit Stuttgart und mit Schnee hatte er schon mit neun. Eine fast kitschige schwäbisch-kolumbianische Geschichte.

Das Klubgelände des VfB Tamm liegt nur einen Steinwurf von Ludwigsburg entfernt. Eine Kreisliga-Idylle, doch weht hier ein Hauch Bundesliga durch die heiße Sommerluft. Denn Sportkoordinator beim 2.000-Mitglieder-Klub ist Dr. Abigail Perea. Er ist der Onkel von VfB-Neuzugang Juan José Perea.

"Juan-Jo" nennt ihn sein Onkel, die beiden "J's" typisch spanisch "ch" ausgesprochen. Der promovierte Sportkoordinator ist über seine Frau, eine spanische Ingeneurin, über Umwege nach Ludwigsburg gekommen. Er erzählt eine Anekdote über seinen Neffen. "Mit neun ist er ganz alleine ins Flugzeug gestiegen und von Bogota hierher geflogen. Er hat drei Monate hier bei uns in Ludwigsburg verbracht, und wir haben ein VfB-Spiel besucht."

Damals reifte beim jungen Kolumbianer der Traum, irgendwann mal in der Bundesliga zu spielen. "Es war eine tolle Erfahrung, das erste Mal in ein so schönes Land wie Deutschland zu kommen", erinnert Perea im Trainingslager in Weiler-Simmerberg/Allgäu.

Gleich bei seiner Vorstellung setzte der VfB Stuttgart einen Tweet ab, auf dem Juan mit VfB-Fanschal zu sehen ist. "Es war mein erstes europäisches Spiel, ich war total aufgeregt und es war immer ein Traum von mir, in Europa zu spielen", sagt er im SWR-Gespräch.

"Er hat mir gesagt: Irgendwann werde ich auch hier spielen und ich hab gesagt: Ok, mal schauen!"

Der Traum hat sich erfüllt. Aber was können die VfB-Fans von dem jungen Stürmer, der schon mit 14 Jahren seine Heimat verließ und bei Stuttgart nun die Nummer elf auf dem Rücken trägt, erwarten? "Er ist sehr schnell, hat Stärke, ein super Eins-gegen-Eins, und in der Verteidigungsphase kann er hervorragend kämpfen", lobt Onkel Abigail. .

Juan Perea mit neun Jahren und VfB-Schal im Stuttgarter Stadion privat

Schon vor einem Jahr hatten ihn die Stuttgarter Verantwortlichen auf dem Schirm. Trainer Pellegrino Matarazzo bescheinigt seinem Neuzugang ebenfalls eine starke Physis und Tempo sowie "eine gute Präsenz in der Box".

Beim 2:1-Sieg gegen Premier-League-Klub Brentford gelang dem Offensivmann in der zweiten Halbzeit beinahe sein Premierentor, der englische Keeper lenkte den Ball aber noch über die Latte.

Mit 14 zu Red Bull Salzburg - Marco Rose prophezeite Profi-Karriere

Europäisches Terrain ist für Juan Perea längst nichts Unbekanntes mehr. "Seitdem er Jugendlicher ist, wohnt er fast immer alleine", erzählt Onkel Abigail. Perea spielte immer in einer Akademie, mit 14 ging er zu Red Bull Salzburg. Dort trainierte er unter Ex-BVB-Trainer Marco Rose. Dieser habe ihm laut Onkel Abigail schon in jungen Jahren gesagt, dass er mit seiner Mentalität und seiner Einstellung Profi werden würde.

Über die U19 von Porto ging es nach Griechenland zu Panathinaikos Athen, danach für ein Jahr Leihe zu Volos NFC. Wieder zurück bei Panathinaikos, veräußerte der griechische Großklub den Kolumbianer zu PAS Giannina. Der VfB kaufte den 22-Jährigen nun für 2,2 Millionen Euro dem griechischen Erstligisten ab. PAS Giannina, da war doch was. Von diesem Klub hatte der heutige VfB-Kaderplaner Sven Mislintat schon 2018 Konstantinos Mavropanos für gut zwei Millionen Euro zum FC Arsenal gelotst. Der Rest ist bekannt: Die Ablöse von damals ist bei dem Griechen, der beim VfB Stuttgart einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat, inzwischen auf einen Marktwert von aktuell 15 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de ) angewachsen.

Perea spielte beim Mavropanos-Klub

"Griechenland ist immer auf dem Zettel, da sind immer ein paar gute Jungs", sagt VfB-Sportdirektor Mislintat über Pereas Verpflichtung. "Klar kann es passieren, wenn du aus einem Klub schon mal verpflichtet hast, dass man da unbewusst genauer hinguckt."

Pereas Ausbeute in Griechenland: 16 Tore und fünf Assists, Liga und Playoffs zusammengerechnet. Beim VfB Stuttgart wird er wohl etwas Anlaufzeit brauchen. Im Trainingslager im Allgäu wurde er behutsam ans Team herangeführt, er musste eine kleinere Wadenblessur erst noch auskurieren.

Sein erster Schnee: Juan Perea schippt im alter von neun Jahren die Ludwigsburger Straßen. privat

Mit neun sah er seinen ersten Schnee

Zurück nochmal ins Jahr 2009: Damals, in Ludwigsburg, sah der kleine Juan übrigens seinen ersten Schnee. "In Kolumbien schneit es nie. Es war der erste Schnee, den ich gesehen habe", erzählt der neue VfB-Stürmer vergnügt. "Wir haben mit dem Schnee gespielt, obwohl es zu kalt war. Diese Erfahrungen will man doch als Kind immer erleben."

Kolumbianische "Sancocho" als Leibspeise

Sein Lieblingsessen? Kolumbianische Fleischsuppe, die sogenannte "Sancocho" würde ihm gut schmecken, erzählt Onkel Abigail noch. "Wenn er zu mir nach Hause kommt, kann ich ihm das kochen", lacht er. Außerdem möge sein Neffe Tattoos, und mit seinen Haaren habe er auch immer eine Idee. Perea scheint vielseitig zu sein und kommt mit seiner lockeren Art allgemein sehr gut an.

Von der Mannschaft des VfB Stuttgart sei er sehr gut aufgenommen worden. Vor allem Kontantinos Mavropanos zählt zu seinen Vertrauenspersonen. Mit dem Innenverteidiger kann er sich auf Griechisch unterhalten, mit Mateo Klimowicz auf Spanisch - und ganz sicher bald auch mit den anderen Teamkollegen auf Deutsch - bei diesem Sprachtalent. Inklusive noch etwas wackeligem Deutsch spricht Perea fünf Sprachen.

Die Stuttgart-Fans dürfen sich auf den freundlichen, sprachbegabten Stürmer freuen, der sowohl über die Außen als auch zentral in der Box spielen kann. So wie er es im Testspiel gegen Brentford an der Seite des jungen Thomas Kastanaras getan hat. Onkel Abigail ist überzeugt, dass sich sein Neffe mit etwas Anlaufzeit durchsetzen und die Herzen der Fans und Mitspieler erobern wird.