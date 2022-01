VfB-Sportdirektor Sven Mislintat: "Platz 17 macht mit jedem was"

Nach der Niederlage in Freiburg ist nichts mehr zu beschönigen: Der VfB Stuttgart ist auf Abstiegskurs. Jetzt hofft Sven Mislintat auf das Trainingslager in Spanien, sagt er gegenüber SWR Sport.

SWR Sport: Sven Mislintat, am Ende ein 0:2 gegen den SC Freiburg. Man kann der Mannschaft jetzt gar keinen großen Vorwurf machen, einzig, dass sie sich nicht genügend Chancen erarbeitet hat. Oder wie fällt ihr Fazit aus?

Sven Mislintat: Sicherlich, die Präzision im letzten Drittel ist ein Teil des Spiels, sie eben nicht komplett gefunden zu haben oder gespielt zu haben. Auch, zwei, drei Situationen zu leichtfertig hergegeben zu haben. Das 2:0 zum Beispiel. Das machen die beiden Jungs eigentlich deutlich besser normalerweise (gemeint sind Anton und Ito, die beim 2:0 von Kevin Schade nicht energisch genug dazwischengehen, Anm. d. Red.). Das sind sicherlich Themen, die wir in die nächsten 14 Tage mitnehmen dürfen. Aber auch athletische Defizite aufzuarbeiten, die wir einfach durch viele Verletzungen und Corona hatten und haben. Und daran relativ hart zu arbeiten, das sind die Themen, die wir intern und selbst erledigen können.

SWR Sport: Die Elfmeter-Situation: Ist das für Sie ein Kann-Elfmeter oder ein Muss?

Also unabhängig davon, dass es für mich ein Foul ist, ein Kontakt klar da ist - die, die es nicht gesehen haben, haben es gehört, dass es einen Kontakt gab - ihn zurückzunehmen, ist meines Erachtens unmöglich. Also es ist ganz klar keine klare Fehlentscheidung! Es ist ein Kontakt, es ist keine Schwalbe. Jeder hört’s, die Freiburger haben es akzeptiert. Christian Streich ist nicht dafür bekannt, sehr ruhig zu bleiben bei solchen Entscheidungen, wenn er glaubt, sie sind falsch. Ich glaube, ich habe ihn selten bei einer Schiedsrichter-Entscheidung für Elfmeter so ruhig gesehen. Also wer zusätzlich noch ein klareres Indiz braucht, dann weiß ich nicht, was das für eins sein sollte. Das ist für mich nicht mehr nachvollziehbar.

SWR Sport: Stichwort Trainingslager: Nochmal zusammenrücken, nochmal einschwören. Was ist da das Ziel?

Da ist erstmal grundsätzlich das Ziel, dass man sehr, sehr intensiv arbeiten kann in so einer Woche. Und das unabhängig von Anreise zum Training und von anderen Themen, die man rundherum um den Fußball nun mal hat. Das war vorher schon geplant, vor beiden Spielen, vor Leipzig und Freiburg, weil wir einfach klar gesagt haben, wir haben jetzt endlich mal alle zusammen. Silas ist dabei, Omar Marmoush ist der einzige, der noch fehlt. Alle anderen sind mehr oder weniger gesund. Das ist das erste Mal in der ganzen Saison bisher, dass wir das haben. Und das ist einfach der klare Plan, dort zweimal am Tag intensiv zu arbeiten. Nochmal ein paar Akzente zu setzen, sowohl technisch-taktisch als auch athletisch, um danach den bestmöglichen Job machen zu können. Und sich halt nicht nur körperlich heraus zu kämpfen, sondern auch natürlich ein bisschen mental. Ist ja klar, Platz 17 macht mit jedem Spieler etwas.

SWR Sport: Stichwort Kontinuität: Man setzt auf junge Spieler, man sagt: Der Trainer, der ist super, wir halten an ihm fest. Ist da der SC Freiburg ein Vorbild, weil man sagen kann, dort kann man mal sehen, was mit Kontinuität möglich ist?

Ja, das habe ich schon mehrfach gesagt und das kann ich nur bejahen. Das ist ein klares Vorbild, wenn wir uns die zehn Jahre von Christian (Christian Streich, Anm. d. Red.) anschauen. Er ist nach dreieinhalb abgestiegen. Das ist jetzt nicht unser Plan, das dieses Jahr zu tun, sondern mit allem, was wir haben, dagegen zu kämpfen. Und im fünften oder sechsten Jahr, also zwei Jahre nach Wiederaufstieg, war Freiburg Fünfzehnter. Und das sind so Themen, die haben die cool ausgehalten mit einem klaren Kopf. Das ist genau das, was sich eben dann daraus entwickelt hat nach zehn Jahren. Eine Mannschaft, die eingespielt ist. Ein sehr gesunder Verein, wirtschaftlich konsolidiert, ein super neues Stadion gebaut. Das sind Themen, an denen wir einfach auch arbeiten müssen. Vor allem nach dem, was so passiert ist den Jahren vorher beim VfB Stuttgart. Wir wollen das und das ist die klare Philosophie und Strategie. Und da hat man hier auch nach Freiburg geguckt.