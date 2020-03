per Mail teilen

Der Ball ruht, der Fußball ist - wie der gesamte Wettkampfsport - in den Zeiten der Coronakrise vorerst auf Eis gelegt. Wann und wie es weitergeht, ist ungewiss. Eine schwierige Situation für die Klubs, vor allem wirtschaftlich. Natürlich auch für den VfB Stuttgart.

Das sie sich - wie der Rest der Welt - in einer absoluten Ausnahmesituation befinden, haben auch die Profis des Tabellenzweiten der 2. Bundesliga erkannt. Mario Gomez, Daniel Didavi und Co. haben sich mit dem Klub als Reaktion auf die drohenden wirtschaftlichen Probleme durch die Coronakrise auf einen Gehaltsverzicht geeinigt. "Wir haben die Führungsebene, beginnend bei der Mannschaft, überzeugen können, dass ein finanzieller Beitrag notwendig ist", sagte der Vorstandvorsitzende Thomas Hitzlsperger gegenüber SWR Sport.

Dauer 4:10 min Der VfB Stuttgart in den Zeiten der Coronakrise Die Fußballprofis und die Führungsebene des VfB Stuttgart unterstützen ihren Verein mit einem Gehaltsverzicht. Folgen hat die Corona-Krise auch für die Mitarbeiter des Traditionsklubs.

Knapp 300 Mitarbeiter gehen in Kurzarbeit

Zudem bestätigte der 37-Jährige , dass die etwa 300 Mitarbeiter des VfB in Kurzarbeit geschickt worden sind. "Ich hoffe, dass sie auch ihren Teil beitragen - so schwer es ist. Alle haben erkannt, dass diese Situation etwas ist, auf das wir uns nicht vorbereiten konnten", so Hitzlsperger: "Jeder leistet seinen finanziellen Beitrag. Es ist uns gelungen, eine faire Regelung zu finden. Aber natürlich leisten die Profis neben dem Vorstand und der Geschäftsführung den größten Beitrag."

Hitzlsperger: "So etwas kann auch zusammenschweißen"

Diese Maßnahmen seitens der Spieler und der Führungsebene seien unumgänglich, so der frühere Nationalspieler: "Wir haben gesagt, dass wir voran gehen wollen - und das tun wir. So etwas kann auch zusammenschweißen - darauf setze ich auch. Der VfB Stuttgart muss hier seine Stärken zeigen."

Die meisten Einsparungen gibt es bei den Profis. Sie werden laut Hitzlsperger auf bis zu 20 Prozent ihres Gehalts verzichten. "Das ist ein wichtiger Aspekt. Das zeigt, dass auch die Spieler verstanden haben, dass sie finanziell mithelfen können", so der VfB-Boss.

Trotzdem ist vollkommen klar, dass der Ball nicht zu lange ruhen darf. Noch sieht der Plan der DFL vor, dass die Saison mit Geisterspielen fortgesetzt wird - etwa im Mai und im Juni. Da der Verlauf der Corona-Pandemie aber weiterhin nicht seriös vorhersagbar ist, steht auch ein Abbruch der Spielzeit im Raum. Wichtige TV-Gelder würden dann nicht fließen, Zuschauer- und Sponsoreneinnahmen fehlen. Für viele Klubs wäre das eine existenzbedrohende Situation. Auch für den VfB Stuttgart, dem Einbußen von bis zu 15 Millionen Euro drohen.

"Möglichst lange wirtschaftlich handlungsfähig bleiben"

"Ich will gar nicht in Horrorszenarien denken. Das Ziel bleibt, bis Ende Juni die Saison zu Ende zu spielen. Aber wir wissen auch, dass wir uns anpassen und versuchen müssen, möglichst lange wirtschaftlich handlungsfähig zu bleiben, auch wenn keine Spiele stattfinden", sagte Hitzlsperger: "Im Idealfall gibt es eine einheitliche Regelung für alle Profiklubs. Momentan müssen wir uns aber mit den immer wieder neuen Sachständen arrangieren. Wenn absehbar ist, dass wir nicht mehr spielen, dann müssen wir noch einmal neu denken."

Die ersten Schritte, so Hitzlsperger weiter, habe man beim VfB eingeleitet: "Bis Ende Juni können wir mit dem Verständnis der Mitarbeiter und Spieler auf alle Fälle gut weitermachen. Das ist schon einmal eine gute Voraussetzung."