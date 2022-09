Der Ex-Stuttgarter Holger Badstuber beendet seine Karriere als aktive Fußballer. Das gab der 33-Jährige auf Twitter bekannt. Badstuber spielte zuletzt für den FC Luzern.

Der gebürtige Memminger kann auf eine erfolgreiche Fußballer-Karriere zurückblicken. Mit dem FC Bayern München gewann Badstuber sechs Mal die deutsche Meisterschaft (2010, 2013-2017), drei Mal den DFB-Pokal (2010, 2013, 2016) und die Champions League (2013). Nun beendet der Verteidiger seine Profi-Karriere.

Anfänge in der Jugend des VfB Stuttgart

Zunächst war Badstuber in seinem Jugendclub TSV Rot an der Rot 1890 aktiv, bevor der VfB Stuttgart auf ihn aufmerksam wurde (2000-2002). Anschließend wechselte Badstuber zum FC Bayern München. Dort spielte er insgesamt fast 15 Jahre in diversen Mannschaften und gewann zahlreiche Titel. In der Winterpause der 2016/17 verließ Badstuber den FC Bayern und schloss sich bis zum Saisonende dem FC Schalke 04 an.

Holger Badstubers Abschiedsnachricht Liebe Fans…

nach 13 Jahren Profi-Fußball gebe ich das Ende meiner Karriere als aktiver Spieler bekannt. Mit 31 A-Länderspielen, mit WM- und EM-Teilnahmen, sechs Deutschen Meisterschaften, vier DFB-Pokalsiegen, dem Gewinn der Champions League, der Klubweltmeisterschaft, dem UEFA-Supercup und drei nationalen Supercups darf ich auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken. Natürlich hätte ich mir ein paar schwere Verletzungen weniger gewünscht. Aber die Freude über das Erreichte ist sehr groß. Ich bin dankbar für alles. Dennoch werde ich die Kameradschaft, die ich in meinen Mannschaften erleben durfte, sehr vermissen. Genauso wie die Nähe zu Fans, die mir immer wichtig war. Für Eure Unterstützung über all die Jahre möchte ich mich sehr herzlich bedanken! Dem Fußball, meiner Leidenschaft, werde ich treu bleiben. Ich werde in die Fußstapfen meines Vaters treten und eine Trainer-Ausbildung beginnen. Ich hoffe, dass ich somit dem Fußball noch lange erhalten bleibe, allerdings dann in anderer Rolle.

Herzlichen Dank an all meine Weggefährten und an euch Fans.

Euer Holger

Rückkehr nach Stuttgart

Im Sommer 2017 kehrte Badstuber zum VfB Stuttgart zurück. Er kam zu 24 Einsätzen und erzielte zwei Tore. Nachdem sein ursprünglicher Ein-Jahres-Vertrag bereits abgelaufen war, kehrte Holger Badstuber im Juli 2018 nach 10 Tagen zu den Schwaben zurück, kam jedoch nur noch zehn Mal zum Einsatz und stieg mit dem VfB in die 2. Bundesliga ab. In der darauffolgende Aufstiegessaison der Stuttgarter stand Badstuber 19 Mal in der Startelf, wurde dann aber während der Sommervorbereitung auf die Spielzeit 2020 in die zweite Mannschaft versetzt.

Sehr verletzunganfällig

Vor allem während seiner Zeit beim FC Bayern hatte Badstuber mit vielen, langwierigen Verletzungen zu tun: Schambeinreizung, Kreuzbandriss, Sehnenriss, Oberschenkelmuskelriss zwangen ihn zu langen Pausen. Auch beim VfB war Badstuber von Verletzungen geplagt, wurde aber später auch aufgrund von kritischen Äußerungen Richtung Trainerstab versetzt.

Zuletzt in der Schweiz aktiv

Zur Saison 2021/22 wechselte Badstuber erstmals ins Ausland. Er unterschrieb für ein Jahr beim amtierenden schweizerischen FC Luzern. Dort wurde sein Vertrag allerdings nach wenigen Monaten, im Dezember 2021 wieder aufgelöst.