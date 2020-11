per Mail teilen

Holger Badstuber darf beim VfB Stuttgart nicht mehr mit den Profis trainieren. Der Innenverteidiger muss bei den Schwaben künftig in der Regionalliga-Mannschaft ran. Das bestätigten der VfB und Badstuber.

"Die sportliche Leitung des VfB hat mir mitgeteilt, dass ich ab sofort in der zweiten Mannschaft trainieren und spielen soll", schrieb Badstuber bei twitter: "Ich akzeptiere die Entscheidung, auch wenn es mir schwerfällt. Denn ich bin überzeugt davon, dass ich dem Team in der Bundesliga helfen kann. Ich nehme jetzt die neue Aufgabe an, damit wir gemeinsam für den Verein das Beste daraus machen."

"Holger Badstuber hat als Jugendspieler und als Profi das VfB-Trikot getragen und im Laufe seiner Karriere beeindruckende Erfolge auf Klub- und auf Nationalmannschaftsebene gefeiert", wird Sportdirektor Sven Mislintat auf der VfB-Homepage zitiert: "Als Mitglied der Aufstiegsmannschaft der vergangenen Saison hat er seinen Teil dazu beigetragen, dass der direkte Wiederaufstieg in die Bundesliga gelungen ist. Diese Entscheidung, die einzig und allein sportliche Gründe hat, haben wir Holger in einem offenen Gespräch mitgeteilt."

Zerwürfniss mit Matarazzo?

Der ehemalige Bayern-Profi war 2017 zum VfB, in dessen Jugend er einst spielte, zurückgekehrt. 2019 stieg er mit den Stuttgartern aus der Bundesliga ab, diesen Sommer wieder auf. Er hatte seinen Stammplatz beim Bundesliga-Aufsteiger in den letzten Spielen der vergangenen Spielzeit verloren. Nach dem verlorenen Derby beim KSC am 31. Spieltag der Zweitliga-Saison war von einem Zerwürfnis mit VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo die Rede.

Badstuber, der zu den Großverdienern im Stuttgarter Kader gehört und dessen Vertrag bis 2021 läuft, würden bei einem Wechsel keine Steine in den Weg gelegt werden, hieß es bei den Schwaben schon seit Längerem. Nun könnte durch die Versetzung in die zweite Mannschaft möglicherweise neue Dynamik in einen potentiellen Abgang kommen.