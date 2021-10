VfB gegen TSG: Derby oder Duell?

Zwischen dem VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim gab es bislang 22 Duelle. Und daraus hat sich häufig ein brisantes schwäbisch-badisches "Derby" entwickelt. Auch diesmal wieder ist der Ausgang völlig offen.

Der VfB Stuttgart, derzeit Platz 13, steht unter Zugzwang, Hoffenheim hat sich mit dem Sieg gegen Wolfsburg und Platz neu Luft verschafft. Das sind gute Zutaten für einen offenen Schlagabtausch und viele Tore.

Nur das Erste der 22 Duelle endete torlos

"Es ist endlich wieder ein Derby mit Fans, 25 000 werden da sein, darauf freue ich mich sehr, das wird nicht spurlos an mir vorbeigehen."

Auch wenn manche bestreiten werden, dass sich bei 22 Duellen schon eine Tradition gebildet hat, gibt es dennoch Begebenheiten und Personalien,, die das Duell zu etwas besonderem machen. Beispiele gefällig? Der ehemalige "junge Wilde" des VfB, Andreas Beck, wurde später zum Kapitän in Hoffenheim, Sebastian Rudy der ebenfalls in Stuttgart begann, sogar Hoffenheims Rekordspieler und Vedad Ibisevic, Hoffenheimer Torgarant der Anfangsjahre, traf beim 6:1 Kantersieg des VfB 2016 gegen seinen Ex-Club gleich dreimal im Trikot mit dem roten Brustring. Solche "Geschichten" würzen ein Derby.

Stuttgart vs. Hoffenheim nur Nachbarschaftsduell oder doch Derby?

Sicher ist: beide Teams wollen nach vorne spielen - wie sie das immer tun. Schon beim ersten Aufeinandertreffen, einem 3:3 in Stuttgart im Jahr 2009, fielen sechs Tore. Drei Treffern von zweimal Mario Gomez und Cacau stand ein Dreierpack von Demba Ba gegenüber. Die Fans hätten wohl auch diesmal nichts gegen ein Torfestival. Und auch wenn Stuttgart gerade viele verletzte Offensivspieler hat, weiß Sebastian Hoeneß: Stuttgart ist gefährlich.

"Die Mannschaft (der VfB) ist gefährlich und nicht zu unterschätzen"

In Stuttgart selbst sieht man das gerade selbstkritisch anders. Das 0:0 zuletzt in Bochum war eine Art Stabilisierung, aber vom selbstsicheren VfB-Offensivspiel der letzten Saison sind die Schwaben weit entfernt. Vom Spektakel-Fußball früherer Zeiten sogar Lichtjahre. Von Heimsiegen wie dem 6:2 im Jahr 2013 oder dem 5:1 von 2016 träumt man derzeit. In Stuttgart würde man jeden Sieg mitnehmen, egal, wie er zustande kommt. Die Statistik spricht für Stuttgart, denn die Heim-Bilanz bisher stimmt. Sechs Heimsiegen stehen nur zwei Niederlagen entgegen, dreimal wurde Unentschieden gespielt. Und außerdem, so Stuttgarts Coach Pellegrino Matarazzo, steht auch die Defensive wieder stabiler: "Ich habe das Gefühl, dass wir uns in den letzten drei Spielen defensiv stabilisiert haben. Das war auch das Ziel nach dem Freiburg-Spiel."

Die Heimbilanz von Stuttgart stimmt

Allerdings ist Stuttgarts Matarazzo weit davon entfernt, dem Spiel den typischen Charakter eines Derbys zuzuordnen. Duell ja - Derby nein. Für ein Derby braucht es andere Gegner.

"Wenn man sagt ein Derby ist ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, die eine regionale Nähe haben, dann ist es sicherlich ein Derby. Wenn ein Derby bedeutet, dass Emotionen oder eine gewisse Rivalität dabei sein muss, dann ist sicherlich ein Spiel gegen den KSC eher ein Derby."