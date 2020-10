per Mail teilen

Thomas Hitzlsperger feiert in dieser Woche Jubiläum: Der frühere Profi ist dann seit einem Jahr Vorstandschef des VfB Stuttgart, hat einen Überblick über Strukturen und Abläufe. Nun plant der 38-Jährige laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung eine Umstrukturierung in der Führung der VfB-Stuttgart-AG.

Die Maßnahmen sollen die Ebene unter dem Vorstand betreffen. Laut dem Bericht sollen aus aktuell 20 Bereichsleitern zehn Direktoren werden, die anderen zehn Führungskräfte sollen in der Hierarchie herabgestuft werden.

"Es wird Enttäuschungen geben"

"Es wird Enttäuschungen geben. Aber wir wollen in der zweiten Führungsebene effizienter werden", sagte Hitzlsperger der "Bild"-Zeitung und erläuterte die geplante Maßnahme: "Wir möchten schnellere Entscheidungswege, klare Zuständigkeiten. Und es geht auch um eine Entwicklung der Mitarbeiter, die in so verantwortungsvollen Positionen sind."

Mit der Umsetzung der Umstrukturierung soll Hitzlsperger eine Personalberatungs-Agentur beauftragt haben. Ziel seien vier klare Ebenen mit dem dreiköpfigen Vorstand mit Hitzlsperger, Jochen Röttgermann (Vorstand Marketing und Vertrieb) sowie Stefan Heim (Vorstand für Finanzen, Verwaltung und Operations) an der Spitze. Darunter sollen dann die zehn Direktorenstellen angeordnet sein, über zwei weiteren Ebenen.

"Es wird keine Kündigungen geben"

Entlassungen seien nicht geplant, so Hitzlsperger weiter: "Die Mitarbeiter haben ja bestehende Verträge. Es wird keine Kündigungen von uns aus geben."