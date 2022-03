Hitzlsperger übergibt Amt schon im März an Wehrle

Der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart, Thomas Hitzlsperger, wird sein Amt vorzeitig an seinen Nachfolger Alexander Wehrle übergeben. Das gab der VfB in einer Pressemitteilung bekannt.

Der Pressemitteilung zufolge beenden der Aufsichtsrat der VfB Stuttgart 1893 AG und der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger den bis 31. Oktober 2022 laufenden Vertrag vorzeitig. Diese Entscheidung sei im gemeinsamen Einvernehmen getroffen worden. Thomas Hitzlsperger werde den VfB demnach im besten, beiderseitigen Einvernehmen zum 31. März verlassen. Bereits am 21. März soll Alexander Wehrle die Position des Vorstandsvorsitzenden übernehmen.

Thomas Hitzlsperger zum Abschied: "Bleibt drin"

"Der VfB muss sich voll und ganz auf das Ziel Klassenerhalt fokussieren. Ein reibungsloser, professioneller Übergang auf der Position des Vorstandsvorsitzenden ist dafür jetzt das Beste", wird Thomas Hitzlsperger in der Pressemitteilung zitiert. Alexander Wehrle erhalte von ihm "jede Unterstützung und jede Information, die er braucht. Er soll dann aber unbeeinflusst die Führung übernehmen und mit Blick auf die neue Saison seine Vorstellungen umsetzen können. Dafür mache ich den Weg frei, in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat."

Den VfB zu verlassen falle ihm nicht leicht, so Hitzlsperger weiter. "Der Verein, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Fans, die Stadt bedeuten mir viel und ich verdanke ihnen allen sehr viel. In Stuttgart und beim VfB habe ich als Spieler und Verantwortlicher große Momente gefeiert, aber auch ein paar bittere Momente durchlebt." Für seine Zeit beim VfB Stuttgart sei er sehr dankbar. "Der VfB, unser VfB, ist auch mein VfB geworden. Ich wünsche allen Beteiligten und allen, denen der VfB etwas bedeutet, nur das Beste", so Hitzlsperger der am Ende einen Wunsch mit auf den Weg gibt: "Bleibt dran. Und bleibt drin."

Claus Vogt bedankt sich bei Hitzlsperger

Der Aufsichtsratsvorsitzende Claus Vogt bedankte sich trotz aller Meinungsverschiedenheiten zum Abschied bei Hitzlsperger. "Mit seiner rechtzeitigen Ankündigung, den Vertrag nicht verlängern zu wollen, hatte er uns die Möglichkeit gegeben, umgehend nach einem Nachfolger Ausschau zu halten. Mit Alexander Wehrle haben wir sicher die richtige Entscheidung für den VfB getroffen." Hitzlsperger habe den VfB Stuttgart sowohl als Spieler als auch als Vorstandsvorsitzender positiv gepräg, so Vogt weiter.

Thomas Hitzlsperger ist seit 15. Oktober 2019 Vorstandsvorsitzender der VfB Stuttgart 1893 AG und verantwortet innerhalb des Vorstands die Ressorts Sport, Unternehmensstrategie und Kommunikation. Zuvor war er vom 12. Februar 2019 an als Vorstand Sport tätig. Vom 3. Dezember 2017 bis Februar 2019 gehörte er ehrenamtlich dem Präsidium des VfB Stuttgart 1893 e. V. an und leitete bis März 2019 als Direktor das Nachwuchsleistungszentrum des VfB. Er war im Sommer 2016 als Berater des Vorstands zum VfB gekommen.