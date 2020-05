per Mail teilen

Der VfB Stuttgart hat den Re-Start in der 2. Liga mit zwei Pleiten gründlich in den Sand gesetzt. Trotzdem bestätigte der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzslperger, dass die Schwaben keine Diskussion um Trainer Pellegrino Matarazzo führen werden.

"Wir sind vom Trainer überzeugt, das muss man ganz klar sagen", sagte Hitzlsperger in der Sendung SWR Sport in Baden-Württemberg.

Dauer 4:30 min Thomas Hitzlsperger: "Ich will keine Niederlage mehr" Vergangene Woche SV Wehen Wiesbaden, diese Woche Holstein Kiel. Der VfB Stuttgart hat auch im zweiten Spiel nach dem Re-Start der 2. Bundesliga die zweite Niederlage kassiert. "Es waren individuelle Fehler, die uns das Spiel gekostet haben. Das weiß jeder", erklärt Thomas Hitzlsperger, Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart im Gespräch mit SWR Sport. Er fügt außerdem hinzu: "Wir wollen aufsteigen und jeder hat den Ernst erkannt. Aber wir haben noch nicht die richtigen Mittel gewählt."

Mislintat: "Rino ist in jedem Fall nächstes Jahr unser Trainer

Dass der VfB unabhängig vom angepeilten Aufstieg in die Bundesliga definitiv mit Coach Matarazzo in die kommende Saison gehen wird, erklärte auch Sportdirektor Sven Mislintat: "Hier ist intern ganz klar, dass Rino in jedem Fall unser Trainer ist nächstes Jahr. Die Frage können wir uns echt sparen, auch wenn wir gegen den HSV und Dresden verlieren sollten, können wir uns das sparen."

Nach dem Neustart der Zweiten Liga hatten die Schwaben sowohl beim SV Wehen Wiesbaden (1:2) als auch am Sonntag in Kiel (2:3) verloren. Die kriselnden Stuttgarter stehen im Zweitliga-Topspiel gegen den Hamburger SV (Donnerstag, 20:30 Uhr) unter Erfolgsdruck. Die Hanseaten liegen als Zweiter aktuell einen Punkt vor dem VfB als Dritter.

Mislintat: "Der Kader ist stark genug"

An Matarazzo macht Mislintat die aktuelle Krise des Tabellendritten aber nicht fest. "Rino macht einen herausragenden Job. Im Übrigen schätzt auch die Mannschaft Rino sehr", sagte der 47-Jährige. Auch den Kader hält der Sportdirektor für stark genug, um den direkten Aufstieg zu schaffen. "Ich glaube, dass dieser Kader gut genug ist, um den Aufstieg zu attackieren", sagte er. "Es gibt eine klare Idee hinter dem Konstrukt."