Thomas Hitzlsperger ist Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart. Die Schwaben kämpfen - wie viele andere Klubs auch - mit den Auswirkungen der Corona-Krise. Im Interview mit dem "Spiegel" forderte der Ex-Profi nun Änderungen im Profifußball - vor allem in finanzieller Hinsicht.

"Viele Zahlungen im Fußball sind immer noch absurd hoch. Es wäre mir lieber, alle fahren etwas herunter", sagte Hitzlsperger im exklusiven Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin: "Ich persönlich würde es begrüßen, wenn die Corona-Krise für Reformen genutzt wird, die dazu führen, dass nach dieser Krise die Menschen weiter gern ins Stadion gehen."

Einsparungen in vielen Bereichen

Beim VfB, so der frühere Nationalspieler, haben man deshalb den Dialog mit den Anhängern gesucht: "Wir haben mit dem Fanausschuss, den großen Ultragruppen und auch einigen Fanklubs gesprochen. Wir haben versucht, die Zusammenhänge aufzuzeigen, warum wir Profivereine das damals so gemacht haben und warum wir generell das machen, was wir machen. " Dadurch seien Prozesse angestoßen worden, sagte der VfB-Boss weiter: "Wir haben die Gehälter um mehr als zehn Prozent heruntergefahren, das geplante Transfervolumen um einen zweistelligen Millionenbereich gekürzt und den Altersschnitt deutlich gesenkt."

"Erkenntnis und Überzeugung bei der Mehrheit der Profiklubs"

Doch um wirklich tiefgreifende Änderungen zu schaffen, bräuchte es die Solidarität aller deutschen Profiklubs, sagte Hitzlsperger weiter. "Es benötigt die Erkenntnis und Überzeugung für einen Wandel bei der Mehrheit der 36 Profiklubs - hierbei fällt Klubs wie dem FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig eine besondere Verantwortung zu. Sollte dies nicht der Fall sein, wird sich nicht viel verändern. Der VfB kann einen Veränderungsprozess nicht allein vollziehen, aber wir können unsere Stimme erheben", so der VfB-Boss.

Ein Instrument, um die immensen Geldströme in richtige Bahnen zu leiten und auch die Millionensummen zu reduzieren, könnte ein sogenannter Salary Cap, eine Gehaltsobergrenze sein. Bislang hieß es, diese sei mit europäischem Recht nicht vereinbar. Doch Hitzlsperger sieht dafür durchaus Chancen: "Es gibt Studien, die besagen, dass Gehaltsobergrenzen sehr wohl umsetzbar wären. Ein Salary Cap wäre eine von vielen Möglichkeiten, eine Veränderung herbeizuführen", sagte er, schränkte aber gleichzeitig ein: "Die Umsetzung erscheint mir sehr diffizil, aber nicht unmöglich."

Klar ist: Eine Gehaltsobergrenze nur in Deutschland würde den Bundesligavereinen in Sachen internationaler Wettbewerbsfähigkeit wohl zum Nachteil gereichen, da es Topspieler vermehrt ins Ausland ziehen dürfte. Dafür dürfte die Spannung in der Bundesliga, wo der FC Bayern zuletzt acht mal in Serie Meister wurde, wieder steigen. Für Hitzlsperger eine Grundsatzentscheidung. "Wir müssen die Frage beantworten, wie viel Wettbewerb wir in der Bundesliga wollen und wie bedeutend das Abschneiden in den internationalen Wettbewerben für das Ansehen und die Vermarktbarkeit der Bundesliga ist."

"Wettbewerb um die Meisterschaft praktisch kaum mehr existent"

Eine künftige Lösung hierfür soll gegen Ende des Jahres fallen. "Entscheidend ist die Haltung des DFL Präsidiums, das über die TV-Geldverteilung am 7. Dezember entscheiden wird. Bisher begünstigt sie die erfolgreichen Klubs. Darauf hat man sich beim letzten Verteilerschlüssel geeinigt", so der VfB-Boss: "Nun gilt es zu bewerten, ob dies eine gute oder weniger gute Entscheidung war." Denn: "Man muss feststellen, dass der Wettbewerb um die Meisterschaft praktisch kaum mehr existent ist: Bayern wird Meister, und wenn es für sie mal ganz schlecht läuft, können Borussia Dortmund und RB Leipzig profitieren. Alle anderen Klubs haben nur Außenseiterchancen."