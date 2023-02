Horst Heldt: "Schönreden hilft dem VfB Stuttgart nicht"

Auf Schalke verloren, Tabellenrang 15, abstiegsbedroht: Für Ex-Manager Horst Heldt hat man beim VfB Stuttgart vieles zu lange schöngeredet.

Horst Heldt formte die Meistermannschaft des VfB Stuttgart. Das war 2007, ist lange her und Heldt ist lange weg vom VfB, aber er beobachtet genau, was bei seinem Ex-Club los ist – und legt den Finger in die Wunde des abstiegsbedrohten Vereins.

"Ruhe ist das geflügelte Wort – das ist in den letzten Jahren hier nicht immer so gewesen", sagte der 53-Jährige am Sonntagabend bei SWR Sport. "Ich glaube auch, dass man tatsächlich verkannt hat, dass nicht immer alles richtig gelaufen ist in den letzten Jahren und man gleichzeitig immer noch über den glorreichen VfB Stuttgart redet."

Für Heldt hat sich der VfB zu lange selbst etwas vorgemacht, den Ernst der Lage verkannt: "Faktenorientiert hätte man sich vielleicht ein bisschen anders einordnen sollen." In SWR Sport schont Heldt seinen Ex-Club nicht - und dass, obwohl er mit VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle eng verbunden ist. Die beiden haben in Köln erfolgreich zusammengearbeitet.

Der VfB Stuttgart hat das Potenzial, sich zu retten

"Man hat vieles schöngeredet und es hilft keinem, hin und wieder mal den einen oder anderen zu beruhigen. Es ist eben nicht faktenorientiert", so Heldt.

Und die Fakten sind: Tabellenrang 15 sowie eine akute Abstiegsgefahr. Aber trotz aller Schwierigkeiten glaubt Heldt, dass der VfB Stuttgart die Klasse halten kann, prophezeit aber gleichzeitig, dass es ein schwieriger Weg dorthin wird: "Es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit bis zum Ende dauern."

Heldt rät: Auf Labbadia hören

"Ich glaube auch nicht, dass man, wenn man einmal gegen Köln 3:0 gewinnt, da schon über den Berg ist", sagte Heldt. "Und genauso ist man nicht abgestiegen, wenn man gegen Schalke verliert."

Im Gespräch mit SWR Sport fordert Heldt, dass man besser auf Trainer Bruno Labbadia hören sollte: "Ich habe manchmal das Gefühl, dass, wenn ein Experte eine Einordnung gibt, dass das nicht so richtig wahrgenommen wird. Ein langer Weg bedeutet langer Weg."