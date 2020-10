per Mail teilen

Der VfB Stuttgart hat seinem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo einen perfekten Einstand beschert. Im baden-württembergischen Duell gegen den 1. FC Heidenheim setzte sich der Gastgeber mit 3:0 durch. SWR Sport hat die Reaktionen zum Spitzenspiel der 2. Bundesliga.

VfB Stuttgart gegen den 1. FC Heidenheim - das hieß vor dem Spieltag, dass der Dritte der 2. Liga den Vierten empfängt. Ein echtes Topspiel also - das die Gastgeber letztlich deutlich mit 3:0 für sich entschieden.

Kevin Müller: "Wir waren schlecht - das muss man ehrlich sagen"

Beim FCH zeigte man sich nach der Partie als fairer Verlierer. "Wir waren zur Halbzeit mit dem 0:1 noch gut bedient", resümierte FCH-Keeper Kevin Müller: "In der zweiten Halbzeit hatten wir uns viel vorgenommen, aber wir müssen ehrlich sein - wir haben nur einmal auf das Tor geschossen. Wir waren schlecht - das muss man ehrlich sagen - und der VfB hat die Qualität." Der Schlussmann blickte aber gleichzeitig kämpferisch voraus: "Im nächsten Spiel geht es weiter und da müssen wir definitiv anders auftreten."

Frank Schmidt: "Haben zu wenig richtige Entscheidungen getroffen"

Ähnlich sah es Heidenheims Trainer Frank Schmidt. "Wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten gespielt, es in der zweiten Hälfte wesentlich besser gemacht als zuvor", so der FCH-Coach: "Am Ende hat die offensive Qualität den Ausschlag zugunsten des VfB gegeben - und wir haben zu wenig richtige Entscheidungen getroffen."

Matarazzo ist "stolz auf die Jungs"

Bei VfB-Trainer Matarazzo war die Gefühlslage indes eine ganz andere. "Ich bin stolz auf die Jungs, sie haben die Vorgaben gut umgesetzt und verdient gewonnen. Auch wenn natürlich immer Luft nach oben ist", sagte der neue Stuttgarter Coach: "Wir haben hinten wenig anbrennen lassen, das ist immer wichtig. Wir hatten über die meiste Zeit die Kontrolle, das war positiv."

Auch VfB-Kapitän Marc Oliver Kempf, der mit seinem Treffer zum 1:0 seine Mannschaft mit auf die Siegerstraße gebracht hatte, war zufrieden: "Wir waren geil und heiß darauf, dass es wieder losging. Mit einem Abendspiel im eigenen Stadion zu starten ist toll - und dann drei Punkte zu holen natürlich auch." Der Abwehrspieler befand, dass noch nicht alle Vorgaben des neuen VfB-Trainers Matarazzo umgesetzt worden seien, betonte aber: "Das ist natürlich ein Prozess und dauert auch ein bisschen. Wir werden das ansprechen und schauen, was wir noch besser machen können - und dann versuchen wir das am Samstag (im Auswärtsspiel bei St. Pauli, Anm. d. Red.) direkt umzusetzen."