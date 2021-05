Stuttgarts Torhüter Gregor Kobel wechselt zum deutschen Pokalsieger Borussia Dortmund. Der 23-jährige Schweizer verlässt die Schwaben somit nach zwei Jahren in Richtung BVB.

"Es waren zwei rasante und erfolgreiche Jahre in Stuttgart. Ich habe erlebt, wie tief verwurzelt der Klub in Stuttgart und der ganzen Region ist", sagte Kobel: "Es war eine großartige Erfahrung, ein Teil der vergangenen beiden Jahre gewesen zu sein und ich freue mich besonders, dass ich meinen Teil dazu beigetragen habe, dass der VfB wieder dort ist, wo er hingehört. Bei den besten Klubs in Deutschland."

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat: "Eine klassische Win-Win-Situation"

"Gregor hat unsere Erwartungen seit seinem Wechsel zu uns mehr als erfüllt und sich zu einem der besten Torhüter der Liga entwickelt. Mit konstant guten Leistungen hat er einen großen Beitrag zum Wiederaufstieg in die Bundesliga in seinem ersten Jahr beim VfB und zum souveränen Klassenerhalt in der abgelaufenen Saison geleistet", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat: "Sein Wechsel zu Borussia Dortmund ist eine klassische Win-Win-Situation, weil Gregor bei einem Champions League-Klub den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen kann und wir als VfB in wirtschaftlich bekanntermaßen angespannten Zeiten wichtige Einnahmen erzielen."

Als Ablösesumme für Kobel, der in der abgelaufenen Saison Kobel 33 Bundesliga-Spiele sowie ein DFB-Pokalspiel absolvierte, stehen 15 Millionen Euro im Raum. Der Betrag soll sich durch Bonuszahlungen noch erhöhen.



Kobel der dritte Schweizer im BVB-Dress

Beim BVB stehen schon zwei Schweizer Keeper unter Vertrag - Roman Bürki (30) und Marwin Hitz (33). Der langjährige Stammkeeper Bürki wurde im Laufe der Saison 2020/21 durch Hitz ersetzt, spielte aber unter anderem im Finale des DFB-Pokals für die Borussia. Hitz hatte sich am 32. Spieltag verletzt und war in den letzten Saisonspielen ausgefallen.

Überragende Kobel-Paraden gegen Leipzig

Kobel hat sich in Stuttgart als absoluter Leistungsträger etabliert. Er war nach dem Bundesliga-Abstieg des VfB 2019 von Hoffenheim zunächst ausgeliehen und letzten Sommer dann endgültig verpflichtet worden. Kostenpunkt: Rund vier Millionen Euro.

Kobel im vorläufigen Schweizer Kader für die EM

Kobel hat im Laufe der Saison mit vielen guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und steht im vorläufigen Aufgebot der Schweiz für die Europameisterschaft im Sommer.

Vater Kobel war Eishockey-Profi

Begonnen hatte die Torhüter-Karriere Kobels mit sieben Jahren beim FC Zürich-Seefeld. Zunächst gefördert von seinem Vater Peter, einem früheren Eishockey-Profi, wechselte er mit 16 in die Nachwuchs-Akademie der TSG Hoffenheim. Dort erhielt er in Konkurrenz zu Stammkeeper Oliver Baumann seinen Feinschliff, ehe er über Augsburg nach Stuttgart wechselte.

Längst ist Vater Peter Kobel zurecht mega-stolz auf die Karriere seines Sohns. Nur eins konnte er vor einiger Zeit im Gespräch mit SWR Sport nicht nachvollziehen: "Dass er unbedingt Torhüter werden wollte. Das wäre mir als Eishockey-Stürmer nie in den Sinn gekommen..."