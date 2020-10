TV-Tipp SWR Sport in Baden-Württemberg

Thomas Hitzlsperger, Vorstandschef des VfB Stuttgart, ist am Sonntag zu Gast in der TV-Sendung SWR Sport in Baden-Württemberg. Dort blicken wir zurück auf das Gastspiel der Schwaben bei Hertha BSC und reden mit Hitzlsperger über sein erstes Jahr als VfB-Boss. Los geht's um 21:45 Uhr im SWR Fernsehen BW.