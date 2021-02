Der VfB Stuttgart muss beim Auswärtsspiel gegen Bayer 04 Leverkusen ohne den verletzten Mannschaftskapitän Gonzalo Castro auskommen. Zehn Jahre lang spielte Castro als Profi für Leverkusen und kennt den Club so gut wie kaum ein anderer.

Ausgerechnet in seinem 400. Jubiläumsspiel gegen den FSV Mainz 05 hatte sich VfB Mannschaftskapitän Gonzalo Castro einen Muskelfaserriss an der Oberschenkelrückseite zugezogen. Immerhin sind nach dem Verletzungsschock alltägliche Bewegungen für Castro bereits wieder schmerzfrei möglich. Aktuell ist er in Leverkusen bei seinem langjährigen Physiotherapeuten in Behandlung.

Mehrere Wochen Ausfall - Behandlung in Leverkusen

Vermutlich wird Castro deswegen - nach dem Spiel des VfB in Leverkusen - die Heimreise nach Stuttgart zusammen mit seinen Mannschaftskollegen nicht antreten können. Die Behandlung dauert länger und der VfB-Kapitän muss mit mindestens drei weiteren Wochen Ausfall rechnen, bis er wieder einsatzfähig ist.

Beim Spiel gegen Leverkusen hätte Castro den Stuttgartern einen ordentlichen Vorteil einbringen können. Immerhin war er 16 Jahre lang für die Leverkusener im Einsatz, zunächst als Jugendspieler und danach als Profi in der Bundesliga. Obwohl in Castros Brust zwei Herzen schlagen, hofft er natürlich auf einen Sieg für den VfB. Nach dem Spiel können die Leverkusener "wieder alles kurz und klein schießen", für das Spiel gegen die Stuttgarter bittet Castro seinen Ex-Verein aber schmunzelnd um Rücksichtnahme.

Optimistisch nach Leverkusen

Sowohl der VfB als auch Leverkusen sind frisch aus dem DFB Pokal geflogen. Für das Spiel ist Castro dennoch optimistisch, dass der VfB mit dieser Situation besser umgehen kann. Leverkusen habe momentan mit einer "Ladehemmung vor dem Tor zu kämpfen" und mit schnellen und direkten Angriffen über die Außenflanke könne der VfB die nötigen Punkte erzielen. Außerdem habe das Sensationsspiel im Pokal gegen Rot-Weiss Essen den Leverkusenern nicht nur mental, sondern auch physisch viel abverlangt.

Castro: "Wir sind für das Sportliche zuständig"

Die aktuelle Situation beim VfB Stuttgart ist jedoch auch sehr angespannt. Über allem schwebt momentan die Datenaffäre der Führungsriege. Castro ist sich aber sicher, dass die Spieler diese Dinge nach wie vor voneinander trennen können. "Das sind Sachen, die sind weiter oben. Wir sind für das Sportliche zuständig." Auch wenn die Spieler die Meldungen und Entwicklungen in der Datenaffäre mitbekommen, liege der Fokus klar auf den sportlichen Belangen.