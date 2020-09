per Mail teilen

Mit dem 1:1 beim SV Darmstadt 98 hat der VfB Stuttgart den Sprung auf den direkten Aufstiegsrang zwei in der 2. Bundesliga verpasst. Dass die Schwaben den Sieg verpassten lag auch daran, dass erneut ein Treffer von Stürmer Mario Gomez wegen einer minimalen Abseitsstellung aberkannt wurde.

In der 65. Minute jubelte Mario Gomez über das vermeintliche 2:1 für den VfB Stuttgart in der Partie beim SV Darmstadt 98 - doch nur kurz. Denn der Treffer wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Eine Millimeter-Entscheidung - das vorgeschobene Knie des früheren Nationalspielers war ganz knapp vor seinem Darmstädter Gegenspieler. Am Ende reichte es für die Schwaben nach den Treffern von Tobias Kempe (20. Minute) für die Lilien und Borna Sosa (45. für den VfB) nur zu einem 1:1.



"Dann hat das nichts mehr mit dem Fußball zu tun, den ich kenne"

Gomez haderte nach dem Spiel mit der engen Entscheidung. "Das ist eine Vollkatastrophe. Ich wollte eigentlich nicht mehr darüber reden, aber jetzt muss ich doch noch etwas dazu sagen. Wenn das nicht gleiche Höhe ist, dann müssen wir uns Gedanken machen, wo das alles noch hinführt. Denn die Leute kommen ins Stadion, um Tore zu sehen. Wenn ich die Bilder sehe, dann ist das gleiche Höhe. Wenn mir einer sagt, dass meine Kniescheibe, meine Nase oder was auch immer im Abseits ist, dann hat das nichts mehr mit dem Fußball zu tun, den ich kenne."

Déjà-vu-Erlebnis für Mario Gomez

Für Gomez war das aberkannte Tor ein Déjà-vu-Erlebnis. Bereits in den letzten beiden Spielen wurden dem Stürmer insgesamt vier Treffer wegen minimaler Abseitsstellungen aberkannt - jeweils nach Videobeweis. Wohl ein Rekord, auf den Gomez gerne verzichtet hätte.

"Das ist eine Katastrophe"

Die Regeln würden mittlerweile generell zu Ungunsten der Angreifer ausgelegt werden, so der 34-Jährige weiter: "Wenn man jetzt immer das Lineal drauf legt, wird man immer etwas finden. Das macht mir keinen Spaß. Ich muss es akzeptieren, das mache ich auch, aber es ist eine Katastrophe."

Chancenverwertung einmal mehr das VfB-Manko

Gomez zeigte sich aber auch selbstkritisch mit seiner Leistung und der seiner Mannschaftskollegen. "In der zweiten Halbzeit haben wir so viele Chancen liegen gelassen. Ich muss ein Tor machen, Philipp Förster trifft den Pfosten, Santiago Ascacibar bringt den Abpraller nicht unter. Dazu das Tor, das nicht gezählt hat. Wenn du diese Chancen machst, gewinnst du hier und springst auf Platz zwei. Wir hätten das Spiel gewinnen müssen."

So steht der so glänzend in die Saison gestartete VfB hinter dem zuletzt schwächelnden Hamburger SV (beide 30 Punkte) nach der Hinrunde auf dem Relegationsplatz drei. Herbstmeister Arminia Bielefeld hat vier Zähler Vorsprung auf das Verfolgerduo. Das Saisonziel lautet bekanntlich direkter Wiederaufstieg.

Gomez: "Müssen in der Rückrunde stabil sein"

Für Gomez spielt die Platzierung zur Halbzeit indes noch keine Rolle: "Es ist wurscht, wo wir jetzt stehen. Wir wollen am Ende der Saison direkt aufsteigen. Es ist nicht wichtig, was im Dezember passiert, sondern gegen Ende der Saison. Da müssen wir stabil sein und dann nochmal einen oder zwei Plätze klettern."