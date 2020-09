per Mail teilen

Tim Walter haut gerne mal einen Spruch raus. Vor dem Derby gegen den Karlsruher SC wurde der Trainer des VfB Stuttgart dafür heftig kritisiert. Angreifer Mario Gomez stellt sich hinter seinen Coach, fordert aber auch, dass er dazulernt.

Vor dem Spiel gegen den KSC (3:0) versprach Tim Walter auf die Frage, ob der VfB gewinnt, einen Sieg ohne Gegentore. Karlsruhes Coach Alois Schwartz, dem diese Aussage übermittelt wurde, empfand sie als "respektlos".

Mario Gomez stellt sich hinter Tim Walter

Über das Trainer-Scharmützel wurde ausführlich berichtet. Warum heizte Walter ohne Not die Stimmung auf? Musste das sein, wurde in den Medien gefragt. Stuttgarts Stürmer Mario Gomez, der im Fußball schon alles erlebt hat, stellt sich nach dem Derbysieg demonstrativ hinter seinen Coach und konnte sich auch eine Spitze gegen die Presse nicht verkneifen..

Sind jetzt also nur die bösen Medien schuld oder muss Walter, der noch nicht so lange im Fokus der Öffentlichkeit steht, an seiner Außendarstellung arbeiten? Einsichtig zeigt sich der VfB-Trainer nach dem Derbysieg jedenfalls nicht. Sich mit KSC-Coach Schwarz auszusprechen, hält er für überflüssig.

"Das Reininterpretieren ist schon verständlich, um dann die Stimmung aufzuheizen" Tim Walter, VfB Trainer

Ein schmaler Grat für Walter

Klar ist: Problematisch wird das Auftreten von Walter erst dann, wenn die Erfolge ausbleiben. Wenn der VfB nicht mehr auf Aufstiegskurs sein sollte und die Journalisten anfangen, kritische Fragen zu stellen - und seine alten Zitate aufzuwärmen. Man braucht nicht viel Fantasie um sich vorzustellen, dass ihm die "Zu-Null-Sieg-Aussage" vor dem Derby bei einer Niederlage um die Ohren geflogen wäre. Egal ob zu Recht oder zu Unrecht. So funktioniert das Geschäft. Das muss Walter wissen. Und das weiß auch Gomez.

"Es ist definitiv ein Punkt, denke ich und denkt auch er, wo er dran arbeiten kann" Mario Gomez, VfB Stürmer

Gomez rät seinem Trainer also, dazuzulernen. Er darf das, auch wenn er zur Zeit kein Stammspieler ist. Gomez ist ein Spieler, auf den man hören sollte, einfach weil er im Gegensatz zu seinem Trainer schon alles erlebt hat, was den Umgang mit den Medien angeht. Teamkamerad Pascal Stenzel pflichtet Gomez bei: Tim Walter ist authentisch und das sei gut so.

Walter muss sich nicht ändern, er muss auch kein Jürgen Klopp werden, der wie kein anderer das Spiel mit den Medien beherrscht. Aber sollte er weiter wahrgenommen werden, als einer der die großen Sprüche klopft, fällt ihm das bei anhaltendem Misserfolg auf die Füße. So ist das Geschäft in dem er sich bewegt.