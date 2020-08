per Mail teilen

Der frühere Fußball-Nationalspieler Georg Volkert ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 74 Jahren im Kreise seiner Familie. In seiner langen Bundesligakarriere hatte Volkert von 1978 bis 1980 auch für den VfB Stuttgart gespielt.

Mit dem 1. FC Nürnberg war Volkert 1968 deutscher Meister geworden. Seine erfolgreichste Zeit als Spieler erlebte der Linksaußen von 1971 bis 1978 aber beim Hamburger SV. Mit dem Verein holte er 1977 den Europapokal der Pokalsieger und erzielte beim 2:0-Finalerfolg gegen den RSC Anderlecht den Führungstreffer. Ein Jahr zuvor hatte er den DFB-Pokal mit den Hanseaten gewonnen.

Vizemeister mit dem VfB Stuttgart

1978 dann wechselte Volkert zum VfB Stuttgart. Mit den Schwaben, die erst 1977 in die Bundesliga zurückgekehrt waren und in der Aufstiegssaison Vierter wurden, legte er eine tolle Spielzeit hin und wurde unter Trainer Jürgen Sundermann deutscher Vizemeister. Für den VfB lief Volkert zwischen 1978 und 1980 insgesamt 60 mal in der Bundesliga auf, dabei konnte er 26 Treffer erzielen.

Georg Volkert spielte von 1978 bis 1980 für den VfB Stuttgart dpa Bildfunk Picture Alliance

Anschließend kehrte Volkert zum 1. FC Nürnberg zurück. Zudem spielte er in seiner Karriere für den FC Zürich. Insgesamt absolvierte Volkert 410 Bundesliga-Spiele und erzielte 125 Tore. Er galt als einer der besten Elfmeterschützen der Liga. Für die Nationalmannschaft spielte er zwischen 1968 und 1977 zwölf Mal.

Nach dem Ende seiner Profi-Laufbahn 1981 arbeitete er unter anderem beim FC St. Pauli, dem HSV, dem VfB Lübeck und dem 1. FC Nürnberg als Manager. Nach seiner Beurlaubung als Manager in Nürnberg 1998 konzentrierte er sich auf seine Sportagentur in seiner fränkischen Geburtsstadt Ansbach. 2019 erhielt Volkert den Bayerischen Verdienstorden. Im Juni 2017 hatte er einen Herzinfarkt erlitten.