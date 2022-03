Christian Gentner: "Der VfB Stuttgart darf nicht glauben, dass er durch ist!"

Christian Gentner wurde mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister, erlebte sowohl Ab- als auch Aufstiege. Trotz der aktuell schwierigen Situation traut er den Schwaben den Klassenerhalt zu, wie der Ex-VfB-Kapitän bei SWR Sport BW verriet.

Der VfB hat wieder ein Spiel gedreht und wieder wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Nach dem 3:2 gegen den FC Augsburg stehen die Schwaben auf Platz 14 in der Tabelle. Christian Gentner, der mit dem VfB viele Höhen und Tiefen durchlebt hat, glaubt an seinen Heimatverein, warnt aber auch vor der noch nicht gebannten Abstiegsgefahr.

"Die Abstiegsgefahr besteht nach wie vor. Der VfB darf jetzt nicht glauben, dass er durch ist."

Genter wurde mit VfB Deutscher Meister, erlebte aber auch zwei Abstiege

Christian Gentner, der 2007 mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister wurde, hat aber eben auch die Abstiege 2016 und 2019 erlebt. Der gebürtige Nürtinger kann daher nachvollziehen, in was für einer kritischen Phase der VfB Stuttgart jetzt steckt. Er ist aber überzeugt, dass es richtig war, Trainer Pellegrino Matarazzo das Vertrauen auszusprechen. Denn die Ruhe im Verein, so Gentner, hilft der Mannschaft jetzt weiter. Und auch den Fans schreibt er in den nächsten Wochen eine entscheidende Rolle zu.

Genter lobt Stuttgarts mutiges Offensivspiel

"Das Spiel des VfB ist sehr, sehr offensiv und mutig. Sie stellen jede Abwehr auch durch die Geschwindigkeit, mit der sie nach vorne attackieren, vor Probleme. Sie sind auch variabel, haben mit Sasa Kalajdzic einen, der von der Größe ein, zwei Spieler binden kann. Drumherum sind schnelle Spieler. Das ist schwer zu verteidigen."

Gentner kämpft mit FC Luzern gegen Abstieg

Christian Gentner ist mittlerweile 36 Jahre alt. Der FC Luzern könnte seine letzte Station als Profi sein. Für die Zukunft plant er schon voraus, belegt einen Management Kurs bei der DFL mit anderen Fußballprofis. Gut möglich, dass man Christian Gentner bald in einer neuen Funktion am Rande des Fußballplatzes erleben wird.

Zur Zeit befindet sich Christian Gentner mit seinem aktuellen Verein, genau wie der VfB Stuttgart, im Abstiegskampf. Er wird alles geben, damit der FC Luzern die Klasse hält. Da hilft es vielleicht, auf die Erfolge vergangener Tage zurückzublicken.

"Ich hatte eine tolle Zeit!"

Das Karriereende von Christian Gentner, der auch mit dem VfL Wolfsburg Meister wurde und mit dem VfB Stuttgart zweimal den Wiederaufstieg in die Bundesliga schaffte, kommt also näher. Festlegen will sich der 36-jährige Mittelfeldspieler aber noch nicht. Christian Gentner fühlt sich nach wie vor top fit.