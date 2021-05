Am Freitag kehrt Markus Weinzierl als Trainer des FC Augsburg nach Stuttgart zurück. Ein Rückblick auf seine wenig erfolgreiche Amtszeit beim VfB, die ausgerechnet in Augsburg jäh endete.

Markus Weinzierl hatte sich so viel vorgenommen. "Offensiv und mit Mut in allen Bereichen werde ich die Situation angehen", sagte er bei seiner Vorstellung als neuer VfB-Trainer im Oktober 2018. Am Freitag (20:30 Uhr) kommt es beim Spiel gegen den FC Augsburg nun zum Wiedersehen. In Stuttgart wird Weinzierl sein erstes Spiel als neuer Augsburg-Trainer leiten, zwei Jahre zuvor leitete er als VfB-Trainer in Augsburg sein letztes. Ein Rückblick in sportlich schwierigen Zeiten.

Reschke verpflichtet vielversprechende Spieler

Nach einem furiosen 4:1-Sieg im Saisonfinale gegen Bayern München und dem nur knapp verpassten Einzug in die Europa-League, pulverte der damalige VfB-Sportvorstand Michael Reschke im Sommer 2018 35 Millionen Euro in neue Spieler. Mit Daniel Didavi, Gonzalo Castro und Marc Oliver Kempf holte er Profis mit Bundesligaerfahrung.

Hinzu kamen vielversprechende Talente wie Borna Sosa, Pablo Maffeo und Nicolás Gonzalez. Nicht wenige Experten prophezeiten: Dieser VfB könnte unter Trainer Tayfun Korkut um die Europa-League-Plätze mitspielen. Doch sie sollten sich täuschen.

Weinzierl startet schlecht

Nach sieben Spielen und nur fünf Punkten war Korkut schon wieder weg. Nun sollte Markus Weinzierl den Tabellenletzten mit mutigem und attraktivem Fußball ins gesicherte Mittelfeld führen. Das ging schief: Seine ersten drei Spiele verlor Weinzierl mit 0:11 Toren. Zwar waren Dortmund, Hoffenheim und Frankfurt auch starke Gegner, doch der VfB agierte in der Offensive viel zu harmlos und lud die Gegner in der Defensive zum Toreschießen ein – ein Spiegelbild der Saison.

"Ich habe die ersten Spiele sehr mutig agiert und da haben wir 0:11 Gegentore bekommen. Dann musst du dir als Trainer eben Gedanken machen." Markus Weinzierl über seinen Start beim VfB Stuttgart

Bei Weinzierls Debüt gegen Borussia Dortmund war es etwa Benjamin Pavard, der einen ruhenden Ball in der eigenen Hälfte direkt in die Füße der Dortmunder spielte. Dass der beste Spieler so ein Fehler mache, "spricht für den Gesamtzustand unserer Mannschaft aktuell", sagte Weinzierl danach.

Ex-VfB-Sportvorstand Michael Reschke mit Markus Weinzierl bei dessen Vorstellung als Cheftrainer im Oktober 2018. Imago IMAGO / Sportfoto Rudel

VfB zieht personelle Konsequenzen

Trotz reichlich Erfahrung im Kader durch Gomez, Castro, Gentner und Badstuber war die Mannschaft verunsichert. Die drei deutlichen Niederlagen warfen den VfB und Weinzierl zurück. Weinzierl ließ in der Folge defensiver spielen und arbeitete an der mangelnden Fitness der Spieler. Drei Siege holte Weinzierl in der Hinrunde, der VfB überwinterte auf Relegationsplatz 16.

Zwischen Dezember 2018 und Februar 2019 konnte der VfB acht Spiele in Serie nicht gewinnen. Die Folge: Im Februar musste Sportvorstand Reschke gehen, der mit Blick auf den Kader vor der Saison noch gesagt hatte: "Der VfB Stuttgart wird mit dem Abstieg am Ende nichts zu tun haben." Reschkes Nachfolger wurde Thomas Hitzlsperger.

Der vermeintliche Befreiungsschlag

Erst Ende Februar war eine erste Handschrift Weinzierls im Spiel des VfB Stuttgart erkennbar. Im 3-5-2-System schaffte Weinzierl es, die Defensive etwas zu stabilisieren. Beim 5:1-Sieg gegen Abstiegskonkurrent Hannover trafen die Winter-Neuzugänge Ozan Kabak und Steven Zuber doppelt. Doch aus dem vermeintlichen Befreiungsschlag wurde nichts. Es sollte Weinzierls einziger Sieg in der Rückrunde bleiben.

Auch unter ihm blieb der VfB in der Offensive viel zu harmlos und verharrte auf Relegationsplatz 16. Hinzu kam Unruhe im Verein: Es gab Streit im Aufsichtsrat, Linksverteidiger Borna Sosa kritisierte Weinzierl öffentlich und die jungen Neuzugänge um Pablo Maffeo kamen beim VfB überhaupt nicht zurecht.

Ein Bild mit Seltenheitswert: Ozan Kabak (Mitte) bejubelt sein Tor zum 3:0 gegen Hannover mit Marc Oliver Kempf (links) und Benjamin Pavard (rechts). Der VfB gewann am Ende mit 5:1 - Weinzierls einziger Sieg mit dem VfB in der Rückrunde. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Pressefoto Rudel | Robin Rudel

Emotionaler Weinzierl vor letztem Spiel

Als Santiago Ascacibar im Spiel gegen Leverkusen in Richtung seines Gegenspielers Kai Havertz spuckte und Rot sah, wurde Weinzierl emotional. "Wenn ich in dem Zusammenhang lese: ‘Spuckattacke: Weinzierl hat die Mannschaft nicht im Griff.’ Da muss ich mich dann wirklich fragen, was wir Trainer uns eigentlich alles gefallen lassen müssen. Bin ich schuld, wenn ein Spieler über die Grenze schlägt und jemanden anspuckt? Bin ich eigentlich schuld an allem? Bin ich schuld dran, dass wir vorne die Tore nicht machen und dass wir hinten Fehler machen?", sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Augsburg.

In diesem Spiel ging der VfB nach einer desolaten Leistung mit 0:6 unter. Hitzlsperger feuerte daraufhin Weinzierl, nachdem er ihm zuvor eigentlich eine Jobgarantie ausgesprochen hatte. Weinzierls VfB-Bilanz: 23 Spiele, 15 Niederlagen, 16 Punkte. Ein Punkteschnitt von 0,7 Punkten pro Spiel - der zweitschlechteste aller VfB-Trainer, wenn man ihre Amtszeiten einzeln betrachtet. Stuttgart stieg am Ende der Saison 2018/2019 ab.

In Augsburg soll Weinzierl es zum zweiten Mal richten

Zwei Jahre später soll Weinzierl nun den FC Augsburg zum Klassenerhalt führen. Er war von 2012 bis 2016 bereits Trainer in Augsburg und hatte den Verein in die Europa League geführt. Danach wechselte er zu Schalke 04, wo er nach einer Saison entlassen wurde. "Oft merkt man erst, wenn man weg ist, was man alles gehabt hat", sagte der gebürtige Straubinger bei seiner Vorstellung als neuer, alter Trainer in Augsburg.

Er habe auf Schalke und beim VfB Stuttgart sehr viel gelernt, etwa "wie wichtig Kommunikation ist". Es heiße bei Misserfolg schnell, man habe nicht ausreichend kommuniziert. "Aber mit einem Kader von 30 Profis ist es schwierig, allen gerecht zu werden. Für mich ist wichtig, eine gute Kaderstruktur zu haben, in der jeder Spieler seine Rolle hat", sagte Weinzierl.

Weinzierl: "Habe vergessen, was damals war"

Während Augsburg noch um die Klasse kämpft, hatte der VfB mit dem Abstiegskampf in dieser Saison nichts zu tun: "Sie sind gewachsen und haben sich gut entwickelt mit wirklich guten jungen Spielern, mit einer guten Spielkultur, mit Schnelligkeit in der vordersten Reihe und mit Kalajdzic, der Tore erzielen kann", sagte Weinzierl über seinen Ex-Verein auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Dass er als VfB-Trainer in Augsburg sein letztes Spiel leitete und nun zwei Jahre später als Trainer des FC Augsburg ausgerechnet sein erstes Spiel in Stuttgart hat, "sind die Geschichten, die der Fußball schreibt", sagte Weinzierl mit einem Lächeln im Gesicht. "Glauben Sie mir, ich hab vergessen, was damals war und will auch nicht mehr zurückdenken, sondern nur noch nach vorne schauen", betonte Weinzierl.

Anders als bei seinem letzten Spiel als VfB-Trainer hätte Weinzierl dieses Mal nichts gegen einen Augsburger Sieg. Es wäre ein guter Start für den 46-Jährigen - ganz anders als damals beim VfB.