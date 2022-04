Die Niederlage bei Hertha raubt dem VfB die Zuversicht

Diese Niederlage tut mehr als weh, sie stiehlt die Hoffnung. Der VfB Stuttgart lässt in Berlin die richtige Einstellung vermissen. Ist der Abstieg aus der Bundesliga noch vermeidbar?

Wie will der VfB Stuttgart die Klasse halten, wenn die Mannschaft das nicht abrufen kann, was zum Abstiegskampf gehört? Einsatzwille, Kampfgeist, Aggressivität. Hertha BSC war nicht besser, zeigte aber genau diese Tugenden. Gute zehn Minuten am Anfang mit dem Willen zum Sieg reichten, um den VfB zu besiegen. In den restlichen 80 Minuten reichte der Kampfgeist, sämtliche VfB-Chancen zu entschärfen.

"Natürlich wird die Hoffnung immer weniger"

Die Körpersprache nach dem Spiel sprach Bände. Sasa Kalajdzic und Borna Sosa gingen in die Knie und zogen sich das Trikot über den Kopf, bevor sie mit hängenden Köpfen vom Platz schlichen. Nicht ohne sich davor in der Kurve von den mitgereisten Fans beschimpfen zu lassen. Die waren zurecht wütend, meint VfB-Sportdirektor Sven Mislintat.

VfB Stuttgart muss zittern bis zum Schluß

Auch die Fans zuhause in Stuttgart waren fassungslos. Aus Angst wurde Frust und einer der vielen Fans in einer Stuttgarter Bar sprach aus, was alle dachten. "Ich bin wirklich enttäuscht, das war eine ganz, ganz schwache Leistung."

Jetzt heißt es für den VfB in den letzten drei Spielen gegen Wolfsburg, Bayern und Köln irgendwie die Kurve kriegen. Aber selbst der bisher immer optimistische VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo wirkte kurz nach dem Abpfiff in Berlin zunächst ratlos.

"Es gibt keine Ausreden. Mir ist es nicht wichtig, wie gut die Jungs trainieren und wie laut sie schreien vor dem Spiel. Es zählt nur das, was auf dem Platz stattfindet, ab der ersten Minute; und das war heute zu wenig."

Das neue Ziel ist die Relegation

Pellegrino Matarazzo war vor dem Spiel gegen die Hertha noch optimistisch und überzeugt, dass man die Berliner schlägt und den Relegationsplatz verlässt. Jetzt muss er das Ziel korrigieren. Jetzt muss man den Relegationsplatz absichern, denn Hertha hat vier Punkte Vorsprung. Es wird also wieder eine Zitterpartie. Das letzte Relegationsduell hat der VfB verloren. Union Berlin setzte sich damals durch und der VfB stieg ab. Davor haben nicht nur die VfB Fans jetzt große Angst.