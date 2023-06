In den beiden Relegationsspielen stand Keeper Florian Müller im Stuttgarter Kasten. Aber in den Monaten davor war er nur noch zweite Wahl beim VfB, hinter Fabian Bredlow. Jetzt deutet alles darauf hin, dass er den Verein verlässt.

Ein Gegentor, bei dem er machtlos war. Sonst waren es zwei ordentliche Relegationsauftritte von Florian Müller. Vielleicht sein Abschiedsgeschenk für den VfB? Nach zwei Jahren, in denen er in Stuttgart nicht wirklich glücklich geworden ist, geht Müller laut übereinstimmenden Medienberichten zurück zum SC Freiburg. Gegenüber SWR Sport wollte sich der Sport-Club bisher allerdings nicht offiziell zu den Gerüchten äußern.

Von Mainz über Freiburg nach Stuttgart - und zurück zum SC?

Der gebürtige Saarländer Müller wechselte früh in die Jugend des 1. FC Saarbrücken, ab der U17 lief er für Mainz 05 auf und schaffte es dort in der Saison 2016/17 in den Profikader. Vorerst als Ersatzmann, dann als Stammkeeper. Nachdem er diese Position an Robin Zentner verlor, wurde Müller zum SC Freiburg verliehen, um den verletzten Mark Flekken zu ersetzen. Müller überzeugte in Freiburg und nach der Saison 2020/21 kaufte der VfB ihn den Mainzern ab. In Stuttgart sollte Müller den Platz von Gregor Kobel einnehmen, der zu Borussia Dortmund gewechselt war. D

Die ersten eineinhalb Jahre klappte das, trotz einiger Patzer blieb er unangefochtene Nummer eins. Bis Müller in diesem Frühjahr krankheitsbedingt vor dem Spiel gegen seinen Ex-Club Freiburg kurzfristig ausfiel - und dann langfristig ersetzt wurde.

Es passt einfach nicht mit Müller und Stuttgart

Fabian Bredlow übernahm ab dem 20. Spieltag der abgelaufenen Saison den Platz im Stuttgarter Tor und gab ihn auch nicht mehr her. Der Damalige Coach Bruno Labbadia sagte dazu: "Es war nicht meine Absicht, aber Fabian Bredlow hat sich das erarbeitet."

Auch wenn Bredlow nicht immer auf voller Linie überzeugte, Müller schaffte es nicht, sich den Platz im Tor zurückzuholen. Bis zu den beiden Relegationsspielen, in denen er dem VfB ein sicherer Rückhalt war. Wohl zum letzten Mal.

Freiburg hat schon eine Nummer eins

Jetzt also die Rückkehr nach Freiburg. Was verwundert: Der Sport-Club ist auf der Suche nach einer Nummer zwei hinter dem neuen Stammkeeper Noah Atubolu. Der 21-jährige Youngster überzeugte mit dem SC Freiburg II zuletzt in der 3. Liga und soll jetzt Mark Flekken ersetzen, der zum FC Brentfort wechselt.

Müller müsste sich also wahrscheinlich hinter ihm einreihen, wäre die erfahrene Back-Up-Lösung, falls das Talent dem Druck nicht standhalten kann. Ein Rückschritt oder ein neuer Anlauf? Das weiß wahrscheinlich nur der 25-jährige Müller selbst.