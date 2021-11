VfB-Torwart Florian Müller kennt sich im Südwesten bestens aus. Der 24-Jährige wurde sieben Jahre lang beim FSV Mainz 05 ausgebildet - jetzt kommt es zum Wiedersehen mit dem FSV.

Florian Müller ist zwar erst 24 Jahre jung, allerdings stand er bereits bei einigen Süd-West-Klubs unter Vertrag. Der 1,90 Meter große Torwart des VfB Stuttgart spielte schon für den FC Saarbrücken, den SC Freiburg und verbrachte die längste Zeit seiner Karriere beim FSV Mainz 05 - dem kommenden Gegner der Schwaben.

Sein phänomenaler Einstand bei den FSV-Profis

Sieben Jahre lang reifte der in Saarlouis geborene Schlussmann bei den Rheinhessen zum Profi heran. Sein einprägsames Bundesliga-Debüt durfte er schließlich im März 2018 feiern, weil sowohl Robin Zentner als auch René Adler verletzt ausfielen. Im wichtigen Kellerduell gegen den Hamburger SV überragte Müller und parierte unter anderem einen Elfmeter. Er verdiente sich prompt die Kickernote "1", weil er den 05ern letzten Endes ein 0:0 festhielt. Jetzt empfängt er seine ehemaligen Kollegen in seiner neuen Heimat in Stuttgart Bad-Cannstatt.

Eine besondere Begegnung

Aufgrund der Vorgeschichte liegt es in der Natur der Sache, dass es für Müller kein Spiel wie jedes andere ist: "Mainz war meine erste richtige Station als Jugendspieler und dort ging es für mich dann auch nach oben. Ich war sieben Jahre dort, das ist schon eine Zeit, die man nicht vergisst. Deswegen ist es mit Sicherheit ein besonderes Spiel für mich." Nach wie vor steht er in Kontakt mit einigen früheren Wegbereitern und Begleitern, mit welchen er gemeinsam seine Jugend am Bruchweg verbracht hat.

Eine Rechnung ist noch offen

Schon in der vergangenen Saison, während seiner Leihe nach Freiburg, traf er auf seinen Ex-Klub. Die ersten beiden Partien gegen den FSV sind ihm aber vermutlich nicht allzu goldig in Erinnerung - mit dem SC unterlag er in Hin- und Rückspiel mit 0:1 und 1:3. Am kommenden Freitag soll es für Müller und seinen neuen Klub, den VfB, besser laufen. Nach der knappen Niederlage gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende hofft Müller, dass gegen Mainz nicht nur Leistung sondern auch Ergebnis stimmen.

Wieder fit nach Quarantäne

Er selbst befindet sich nach überstandener Corona-Zwangspause wieder auf einem sehr guten Weg zurück. Fünf Pflichtspiele stand der etatmäßige Stammkeeper seinem Trainer Pellegrino Matarazzo nicht zur Verfügung, jetzt ist er wieder da: "Ich fühle mich gut und fit und habe mich natürlich gefreut, dass ich am Samstag wieder spielen konnte. Im Stadion in Dortmund ist es immer schön zu spielen, das hat direkt wieder Spaß gemacht."

Entwicklungen in Mainz stets im Blick

In Anbetracht des nächsten Gegners ist der VfB auch auf einen Florian Müller im Vollbesitz seiner Kräfte angewiesen. Mainz sammelte in den ersten zwölf Liga-Spielen beachtliche achtzehn Punkte - und damit acht Zähler mehr als der VfB. Die 05er sind seit der Übernahme von Bo Svensson in der vergangenen Saison auf dem aufsteigenden Ast. Diese Entwicklung blieb Ex-FSVler Müller nicht verborgen: "Seit Bo Svensson da ist, geht es steil bergauf. Die Mannschaft hat sich gut entwickelt und wichtige Schritte unter ihm gemacht."

Rückkehrer stimmen Müller optimistisch

Es gibt aber auch Nachrichten, die dem VfB wieder Mut machen. Schließlich kommen langsam einige Langzeitverletzte wieder in den Kader der Stuttgarter zurück. "Es waren viele Rückschläge in dieser Saison mit einigen Leuten, die uns weggebrochen sind. Jetzt kehren viele wieder zurück, das gibt allen ein gutes Gefühl, wenn die Gruppe dann wieder zusammen auf dem Platz steht. Selbst wenn noch nicht alle wieder bei hundert Prozent sind."

Corona verschont den VfB nicht

Diese positiven Neuigkeiten wirken wie Balsam auf die Verletzungs- und auch Corona-gebeutelten Schwaben. Jetzt hat es auch Sportdirektor Sven Mislintat erwischt, der sich infiziert hat. Die wegweisende Partie gegen den FSV wird Mislintat daher vom heimischen Sofa aus verfolgen.

Ein harter Fight wird erwartet

Florian Müller erwartet in jedem Fall eine intensive Partie: "Ich glaube, es wird ein extrem umkämpftes Spiel, weil Mainz eigentlich immer versucht, dem Spiel einen gewissen Kampf-Charakter zu geben. Sie sind nicht die Mannschaft, die zwingend fußballerische Lösungen sucht. Sie kommen eher über das Körperliche." Der Torhüter bekräftigt aber, dass die Mannschaft den Matchplan verinnerlicht hat: "Wir wissen, was zu tun ist und werden alles dafür geben, dass wir am Freitag hier gewinnen können."