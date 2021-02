Am 22. Spieltag in der Fußball-Bundesliga siegte der VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln mit 1:0. Das Tor des Tages schoss Sasa Kalajdzic in der 49. Minute.

Der VfB Stuttgart erlebt hinter den Kulissen höchst turbulente Tage - hat auf der Bundesliga-Bühne nun aber das lang ersehnte Erfolgserlebnis gefeiert. Die Schwaben gewannen beim 1. FC Köln mit 1:0 (0:0) und holten den erst zweiten Sieg aus den vergangenen sieben Ligaspielen. VfB gefestigt im Tabellen-Mittelfeld Sasa Kalajdzic (49.) entschied die insgesamt schwache Begegnung für den VfB, der zuletzt vom Machtkampf auf seiner Führungsetage in Atem gehalten wurde. Sportlich festigte Stuttgart damit den Platz im Tabellenmittelfeld, der Abstand auf die Abstiegszone beträgt am 22. Spieltag elf Punkte. Die Kölner sind dagegen weiter mittendrin, nur drei Zähler trennen den FC vom Relegationsplatz. Genau mit diesem Blick hatte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo, der am Freitag seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2024 verlängerte, seine Mannschaft auf das Spiel vorbereitet. Köln auf Abstand zu halten sei "nicht unwichtig", hatte er betont - und der VfB ging mit Selbstvertrauen in die Begegnung. Starkes Stuttgarter Gegenpressing Keine Minute war gespielt, da segelte der Ball schon gefährlich durch den Kölner Fünfmeterraum, Stuttgarts Angreifer verpassten. Der Ton war nun aber gesetzt: Die Gäste griffen bei Kölner Ballbesitz extrem früh an und waren auch im Gegenpressing stark, der FC kam kaum kontrolliert aus der eigenen Hälfte. Trotz dieser Überlegenheit kam der VfB allerdings zu keinem einzigen Abschluss, der erste des Spiels gehörte dann den Kölnern: Ondrej Duda (17.), im Strafraum frei gespielt, setzte den Ball recht deutlich über das Tor. TV-Tipp SWR Sport BW Der Machtkampf, die verschobene Mitgliederversammlung sowie das Spiel des VfB Stuttgart in Köln sind am Sonntag, 21. Februar, Thema bei SWR Sport BW ab 21:45 Uhr. Außerdem beleuchten wir im SWR Fernsehen BW die Partie des heimstarken SC Freiburg gegen Union Berlin und berichten aktuell von der Sonntagabend-Partie zwischen Hoffenheim und Bremen. Gast ist Fußball-Experte Markus Babbel. Die Qualität des Spiels sank nun von Minute zu Minute, beide Teams leisteten sich immer wieder leichte Fehler und Ungenauigkeiten. Die Schwaben kamen erst kurz vor dem Pausenpfiff zum ersten Abschluss, Konstantinos Mavropanos (45.) setzte einen Kopfball über das Tor. Stuttgarts Spielanlage war allerdings durchgehend überlegen, nach der Pause zahlte sich das dann aus: Kalajdzic verwertete einen Freistoß von Borna Sosa unhaltbar per Kopf, der Stürmer traf damit in jedem der vergangenen vier Spiele. Köln war nun gefordert, und Emmanuel Dennis verfehlte nach dem bis dahin stärksten FC-Angriff nur knapp (69.). Das Spiel war jetzt wilder und offener, ein Schuss von Salih Özcan klatschte ans Lattenkreuz des VfB-Tors (77.). Kehrt Mislintat zum BVB zurück? Medienberichten zufolge prüft Borussia Dortmund eine Rückkehr von VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. Das wurde vor dem Spiel bekannt. Demnach hat Mislintat eine Ausstiegsklausel beim VfB, dadurch könnte er im Sommer 2022 zurück nach Dortmund wechseln. Offizielle Stellungnahmen gab es dazu bislang nicht. 1. FC Köln - VfB Stuttgart 0:1 (0:0) 1. FC Köln: Timo Horn - Cestic (61. Drexler), Mere, Czichos - Skhiri - Ehizibue (69. Meyer), Jakobs - Wolf, Rexhbecaj - Duda (69. Salih Özcan), Dennis. Trainer: Gisdol VfB Stuttgart: Kobel - Mavropanos (85. Karazor), Anton, Kempf - Mangala, Endo - Wamangituka (85. Stenzel), Sosa - Förster (74. Coulibaly), Castro (67. Thommy) - Kalajdzic (74. Klimowicz). Trainer: Matarazzo Schiedsrichter: Benjamin Cortus (Röthenbach) Tore: 0:1 Sasa Kalajdzic (49.)