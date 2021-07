Am Samstag ist es soweit - die Weltklasse-Mannschaft des FC Barcelona spielt in der Mercedes-Benz-Arena in einem Testspiel gegen den VfB Stuttgart, allerdings ohne Superstar Lionel Messi.

Viele VfB-Fans werden sich noch gut daran erinnern - knapp elf Jahre ist es her, als der VfB Stuttgart im Champions-League-Achtelfinale im heimischen Stadion ein 1:1-Unentschieden gegen den FC Barcelona erkämpfte. Damals zauberten noch Spieler wie Iniesta und Xavi im Mittelfeld von Barca. Zwar hat das Testspiel am kommenden Samstag (18:00 Uhr / bereits ausverkauft) eine weitaus andere Bedeutung, dennoch ist das Aufeinandertreffen mit dem FC Barcelona ein absolutes Highlight. FC Barcelona absolviert Trainingslager in Donaueschingen Dass das Spiel gegen den Weltklasse-Verein überhaupt zustande kommt, hat der VfB Stuttgart indirekt dem kleinen SV Aasen zu verdanken. Denn der Verein aus Donaueschingen kooperiert mit einem noblen Golfhotel um die Ecke. Dort absolviert der FC Barcelona ein Trainingslager und nutzt dabei die Rasenplätze des SV Aasen. Zuvor in diesem Sommer war auch der 1. FC Köln bereits zu Gast in der Provinz. Jetzt also Barcelona: An mehreren Tagen und streng abgeschottet trainiert die Mannschaft rund um die Stars Antoine Griezmann, Memphis Depay und Gerard Piqué auf dem Gelände des SV Aasen, ehe es am Samstag zum Spiel gegen den VfB in der Stuttgarter Arena kommt. Kleiner Wermutstropfen: Superstar Lionel Messi ist nicht mit nach Donaueschingen gereist. Der 34-Jährige befindet sich aktuell noch im Urlaub und hat dazu auch noch keinen neuen Vertrag unterschieben bei den Katalanen. Spontan-Impfung rund um das Testspiel Rund um dieses Testspiel können sich Interessierte dazu gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhaus und das Gesundheitsministerium bieten im Rahmen der Partie eine "Spontan-Impfaktion" an, wie der VfB Stuttgart mitteilte.