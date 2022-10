Gemischte Gefühle beim VfB Stuttgart: Fans uneinig über Trainer Matarazzo

per Mail teilen

Neun Spiele ohne Sieg - langsam wird es eng für VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo. Bisher hat der Verein zu ihm gehalten. Die Stuttgarter Fans sind unterschiedlicher Meinung, wie es weitergehen soll.

Der VfB Stuttgart bleibt weiter sieglos. Nach der 0:1-Niederlage gegen Tabellenführer Union Berlin ist die Verunsicherung groß und die Stimmen, die Trainer Matarazzo in Frage stellen, werden lauter. SWR Sport hat sich unter den VfB-Fans umgehört.

"Würde mir wünschen, dass er bleibt": Die Pro-Matarazzo-Fanstimmen

"Vielleicht hat er noch eine Chance verdient", sagt eine junge Frau nach der Pleite gegen Union vor dem Stadion. Besonders der Mensch Pellegrino Matrazzo wird von den Fans sehr geschätzt und so gibt es einige, die ihm noch vertrauen und ihm auch zutrauen, die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen. "Schauen wir mal, ob wir wieder einen Trainer verlieren und sich dadruch vielleicht etwas verändert. Wir hoffen es nicht. Ich persönlich würde mir wünschen, dass er bleibt. Weil er einfach ein Guter ist. Ich halte nichts davon, immer dem Trainer die Schuld zu geben", so ein anderer VfB-Anhänger.

Die Schuld-Frage ist allgegenwärtig. Wer aber wirklich für die aktuelle Situation verantwortlich ist, wird in der Stuttgarter Fan-Szene unterschiedlich bewertet. "Der Trainer ist meistens der erste Sündenbock, der gehen muss. Das finde ich nicht richtig. Ich würde die Probleme woanders suchen. Der VfB ist für die erste Liga zu schwach und für die zweite Liga zu gut - Fußball-Niemandsland", bilanziert ein weiterer Fan der Schwaben.

"Katastrophe": Die Contra-Matarazzo-Fanstimmen

"Sehr bitter. Ich weiß nicht, wie es mit diesem Verein weitergehen soll. Katastrophe. Keine Leidenschaft, kein Wille, gar nix." So sehen das wiederum auch einige enttäuschte VfB-Anhänger nach der Niederlage. "Keine Chance, Absteiger. Matarazzo und Mislintat raus. Das hat überhaupt keinen Wert mehr. Das ist nicht Stuttgart. Furchtbar. Das ist nicht unser Anspruch. Draußen fehlt einer, der den Spielern die Meinung sagt. So steigen wir wieder ab."

Der Kredit des Last-Minute-Klassenerhalts in der vergangenen Saison schwindet langsam, aber deutlich. "Ich mag den Pellegrino. Er ist jetzt auch schon mehr als 1.000 Tage bei uns. Ich finde, er ist echt ein netter Mensch, aber mittlerweile könnte auch mal ein bisschen Bewegung reinkommen. Wenn es zum Wechsel kommt, muss man sagen, seine Amtszeit war nicht schlecht. Er hat für uns gekämpft. Hat uns in der ersten Liga gehalten", sagt ein junger Fan.

Am Ende bleibt der Eindruck: "Vielleicht kommt man irgendwann nicht mehr drumherum einen neuen Impuls von außen zu holen." Die nächsten Tage in Stuttgart werden ungemütlich - für alle Beteiligten. Am kommenden Samstag wartet Tabellenschlusslicht VfL Bochum als nächster Gegner und spätestens dann sollte der VfB die Wende schaffen.