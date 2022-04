VfB unterliegt Hertha: War das schon der Abstieg?

per Mail teilen

Für den VfB Stuttgart war es gegen den direkten Tabellennachbarn Hertha das berühmte "Sechs-Punkte-Spiel". Die 0:2-Niederlage macht den Weg zum Klassenerhalt für die Schwaben aber immer schwerer. Das wissen auch die Fans.

Einige VfB-Anhänger, die ihre Mannschaft nicht nach Berlin begleitet hatten, erlebten die Partie in einer Stuttgarter Sportsbar. Mit Trikots und Schals ausgerüstet fieberten sie bei jeder VfB-Aktion mit, wollten ihr Team aus der Ferne unterstützen. Gemeinsam gegen die Hertha, gemeinsam gegen den Abstieg.

Unerwartete Abstiegssorgen

Dass man sich darüber überhaupt Gedanken machen muss, kam für viele von ihnen unerwartet. "Überrascht bin ich schon", meinte Daniel Bristel, "weil ich denke, dass der VfB von den letzten fünf Mannschaften die ist, die am besten Fußball spielt. Es fehlten halt jetzt in den letzten Spiele die Tore und deswegen auch die Punkte."

Auf Augenhöhe aber keine Punkte

Die Krux in dieser Saison. Zu viele Spiele gingen verloren, bei denen der VfB eigentlich das bessere Team war - oder zumindest auf Augenhöhe spielte. "Wenn man heute verliert, wird's sehr eng. Es müssen drei Punkte her, sonst ist es schwierig", war sich VfB-Fan Niko Kutscher vor dem Spiel sicher. Wie das passieren soll? "Indem man einfach mal auf's Tor schießt".

VfB in der Offensive zu harmlos

Torchancen sahen die Fans gegen Berlin aber kaum: "Dem VfB fällt es schwer gegen Gegner zu spielen wie Bielefeld oder Hertha, die selbst nicht so gut da stehen" analysierte Linus Lang. Er behielt Recht. Spätestens nach dem 0:2 war das auch in der Stuttgarter Sportsbar allen klar. "Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll", sagte Dejan Jurcevic, "es hat einfach viel gefehlt, vorne keinen Abschluss - nichts."

Schweres Restprogramm

"So sieht es jetzt halt richtig scheiße aus für die nächsten Spiele", fasste ein anderer Fan die Lage zusammen und traf damit ins Schwarze. Wolfsburg, Bayern und Köln heißen die verbleibenden Gegner - einer davon wurde gerade Meister, ein anderer kämpft noch um die internationalen Plätze.

VfB Stuttgart: Restprogramm in der Bundesliga VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg (32. / Sa. 30.04. / 15:30 Uhr)

FC Bayern - VfB Stuttgart (33. / So. 08.05. / 17:30 Uhr)

VfB Stuttgart - 1. FC Köln (34. / Sa. 14.05. / 15:30 Uhr)

Relegation als Ziel

Mehr als Relegation sei jetzt wohl nicht mehr drin, meinte VfB-Fan Niklas Fischer, ein bisschen ratlos sei er angesichts der Situation. Ratlos ist man wohl auch beim VfB. Was tun, um den drohenden Abstieg noch abzuwenden?