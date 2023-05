Die Fans des VfB Stuttgart glauben trotz der Niederlage in Berlin weiter an den Klassenerhalt. Gegen Bayer Leverkusen fordern sie vor allem mehr Konzentration ein.

Die 2:1-Auswärtsniederlage im Berliner Olymipastadion am vergangenen Samstag gegen die Hertha war nicht nur die erste Bundesliga-Pleite unter Trainer Sebastian Hoeneß, sondern markierte auch das Ende der Stuttgarter Positivserie mit vier Bundesligaspielen ohne Niederlage. Trotz der guten Ergebnisse aus den letzten Wochen, ist die Situation in der Tabelle ist weiterhin prekär: Platz 16 und mit 28 Zählern - punktgleich mit der Konkurrenz aus Bochum. Dennoch ist die Stimmung an der Mercedesstraße nicht so trüb, wie es der bewölkte Himmel beim gestrigen öffentlichen Training vermuten lassen könnte.

VfB verpasst wieder die Big Points

Es ist ein Gesicht, welches die Stuttgarter in dieser Saison des Öfteren gezeigt haben. Gegen Mannschaften, wie Borussia Dortmund oder Mönchengladbach gelingt es den Schwaben, wie von allem Druck losgelöst, überzeugende Leistungen abzurufen und sich für diese auch zu belohnen. Wenn es jedoch gegen die Teams aus dem Tabellenkeller geht, verpasst es der VfB meist überlebenswichtige Zähler im Abstiegskampf zu sammeln.

"Ich glaube wir sind prädestiniert dafür, so wichtige Spiele nicht zu gewinnen", meint VfB-Fan Torben Hillmann. Ein Grund für die Schwankungen in der Performance könnte der erhöhte Druck auf die Mannschaft sein, unbedingt zählbares aus den Partien holen zu müssen. "Vielleicht ist die Erwartungshaltung gegen Top-Teams geringer, da rechnet man nicht so mit Punkten und dann kann man vielleicht etwas befreiter aufspielen", sagt Fan Bastian Frech.

Trotz Rückschlag weiterhin optimistisch

Durch die Niederlage vom vergangenen Spieltag wird der Druck zwar nicht geringer, jedoch für die Fans noch lange kein Anlass den Optimismus der letzten Wochen über Bord zu werfen. "Das letzte Spiel gegen Hertha war wichtig, aber da dürfen die Profis jetzt nicht den Kopf hängen lassen", sagt Fan Lars Hanssen.

Hängende Köpfe und triste Minen sind beim Training im Robert-Schlienz-Stadion nicht zu sehen gewesen - weder auf der Tribüne noch auf dem Platz. Ohne Tanguy Coulibaly und Konstantinos Mavropanos, dafür aber mit U19-Innenverteidiger Peter Reinhardt und Luca Bazzoli aus der zweiten Mannschaft und viel guter Laune ging das gestrige Training unter der Leitung von Sebastian Hoeneß von statten. Es wird gewitzelt und gelacht, ohne dabei den Fokus auf das Wesentliche zu verlieren.

Fans wollen mehr Konzentration und Kreativität

Denn sollten die Schwaben auch beim kommenden Heimspiel gegen Bayer Leverkusen beibehalten. Gerade die Anfangsphase gegen die alte Dame zeigte laut VfB-Anhänger Marcel Schroweg noch Verbesserungspotenzial. Der Matchplan daher: "Nicht wieder die ersten 15 Minuten verschlafen, sondern hochkonzentriert ans Werk gehen", meint Schroweg.

Auch die Effektivität vor dem gegnerischen Tor ist den Fans des VfB ein Dorn im Auge gewesen. "Ich denke vor allem die Chancenverwertung muss gegen Leverkusen besser werden. Stuttgart ist sehr dominant aufgetreten, den fehlt nur meiner Meinung nach ein bisschen die Kreativität im offensiven Bereich", sagt Anhänger Hanssen. Die könnte im Duell gegen die Werkself vor allem über die Außenbahn kommen, zumindest wenn es nach den Inhalten des Trainings geht. Der schnelle Aufbau und das Spiel über die Außenbahn war der Schwerpunkt der Einheit.

Klassenerhalt weiterhin möglich

Trotz des schweren Restprogramms mit Leverkusen, Mainz und Hoffenheim ist das Vertrauen in die Mannschaft weiterhin vorhanden. "Ich bin noch hundert Prozent optimistisch. Wir haben noch Mainz und Hoffenheim (vor uns), das sind auch schlagbare Gegner. Wird auch schwierig, aber ich bin noch guter Dinge", sagt VfB-Fan Hillmann.

Selbst auf ein Saisonfinale wie in der vergangenen Spielzeit, sind die Anhänger des VfB vorbereitet: "Ich glaube gegen Leverkusen ist etwas drin. In Mainz kann man mal gewinnen und Hoffenheim wird wahrscheinlich wieder ein Herzschlagfinale", sagt Frech.