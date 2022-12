Das ist Fabian Wohlgemuth

Der VfB Stuttgart hat einen neuen Sportdirektor: Fabian Wohlgemuth kommt aus Paderborn und folgt auf den entlassenen Sven Mislintat. Wir stellen den 43-Jährigen vor.

Stirn an Stirn stehen sie voreinander. Wie zwei Boxer, die ihrem Gegenüber Respekt und Angst einflößen wollen. Doch was sich nach einem Showdown zweier Schwergewichtsboxer anhört, sind in Wirklichkeit Nationalstürmer Niclas Füllkrug und der (nun) ehemalige Sportdirektor des SC Paderborn Fabian Wohlgemuth. Da kochten in der zweiten Runde des DFB-Pokals 2022/2023 ganz kurz die Emotionen hoch.

Füllkrug, der bei der WM in Katar zwei Mal traf, war sauer auf das Schiedsrichtergespann, da ein Treffer der Bremer annulliert worden war. Es kam zum Wortgefecht mit der Paderborner Bank – auch mit Fabian Wohlgemuth. Nach dem Erfolg des SCP hatten sich die beiden Streithähne wieder beruhigt.

VfB Stuttgart: Die nächste Station für Fabian Wohlgemuth

Nun heuert der 43-Jährige beim VfB Stuttgart an. Zweieinhalb Jahre war er für die sportlichen Belange in Paderborn zuständig – und das erfolgreich. Der Verein steht in der 2. Bundesliga aktuell auf Rang sechs. Die Aufstiegsplätze sind allerdings durch vier Pleiten in Serie etwas in die Ferne gerückt. Dennoch stehen die Ostwestfalen für Offensivfußball. Das hatte Wohlgemuth schon bei seinem Amtsantritt im Mai 2020 versprochen. Mit 35 Toren stellt Paderborn momentan die beste Offensive der Liga.

Vor seiner Zeit beim SCP war Wohlgemuth von Juni 2018 bis Oktober 2019 bei Holstein Kiel der sportliche Geschäftsführer, da arbeitete er unter anderem mit dem Ex-VfB-Trainer Tim Walter zusammen. Der ehemalige Innenverteidiger erzählte im Sommer 2018 auf dem vereinseigenen Youtube-Kanal von seiner aktiven Zeit: "Meine Idole waren immer die Innenverteidiger. An denen habe ich mich orientiert. Und am meisten an denen, die dazwischen gehauen haben, die immer auch mit viel Ehrgeiz vorangegangen sind und eben auch dafür standen, gewinnen zu wollen."

Vom Scout zum Sportdirektor

Gewinnen wollen – das muss auch der VfB Stuttgart. Nach der Entlassung von Sven Mislintat als Sportdirektor und der anstehenden Neubesetzung des Trainerpostens, ist beim VfB wieder Unruhe eingekehrt. Der Verein überwintert auf dem Relegationsplatz. Ändern will das Fabian Wohlgemuth, der in der Winter-Transferperiode vermutlich aktiv werden wird- und muss.

Etwas, das Mislintat und Wohlgemuth eint: Beide arbeiteten vor ihrer Zeit als Sportdirektoren lange als Scouts. Der vom Boulevard als "Diamantenauge" bezeichnete Mislintat war vor dem VfB Stuttgart Chefscout bei Borussia Dortmund und Arsenal London. Bevor Wohlgemuth in Kiel Sportdirektor wurde, war er Chefscout beim HSV und beim VfL Wolfsburg, ehe er von 2011 bis 2018 die Nachwuchsabteilung der Niedersachsen leitete.

Fabian Wohlgemuth heißt der neue Sportdirektor des VfB Stuttgart. Er tritt die Nachfolge von Sven Mislintat an. IMAGO Dünhölter SportPresseFoto

Wohlbehütete Kindheit für Wohlgemuth

In einem Interview von SC Paderborn TV aus dem November 2020 sprach Fabian Wohlgemuth von seiner Kindheit und seinen Fußballanfängen. "Ich hatte eine unspektakuläre, wohlbehütete Kindheit. Fußball war von Anfang an der wichtigste Baustein."

Geboren in Ost-Berlin, absolvierte Wohlgemuth sein Abitur auf der Sportschule des BFC Dynamo. Danach kickte er unter anderem für Union Berlin, den FC Berlin, Croatia Berlin, Tennis Borussia Berlin, Hansa Rostock und den Chemnitzer FC. Bei Tennis Borussia lernte er den späteren Bundesliga-Trainer Mirko Slomka kennen: "Er hat damals schon Viererkette spielen lassen, obwohl ich zur damaligen Zeit noch Libero gespielt habe. Aber meist war ich in der zentralen Abwehr."

Diplom-Kaufmann Wohlgemuth

Nach einer schweren Knieverletzung und mehreren Operationen platzte aber der Traum von der Spielerkarriere. Wohlgemuth studierte anschließend vier Jahre an der TU Berlin und darf sich nach erfolgreichem Abschluss als Diplom-Kaufmann bezeichnen. Das schadet dem Job als Sportdirektor auf keinen Fall. In Corona-Zeiten versuchte sich der Berliner auch als Nachhilfe-Lehrer – ein Mann mit vielen Facetten also.

Und einschüchtern lässt sich Fabian Wohlgemuth auch nicht. Da braucht man nur mal bei Niclas Füllkrug nachzufragen. Keine schlechten Voraussetzungen für das herausfordernde Umfeld beim VfB Stuttgart.