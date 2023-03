VfB-Torwart Fabian Bredlow: "Wir sind eine homogene Einheit"

Seit dem 20. Spieltag steht Fabian Bredlow als Nummer eins zwischen den Pfosten beim VfB Stuttgart und überzeugt als Rückhalt im Abstiegskampf. Bei SWR Sport spricht der 28-Jährige über die Stimmung in der Mannschaft und sein Verhältnis zu Torwartkollege Florian Müller.

Lange musste Fabian Bredlow geduldig auf seine Chance warten. Als diese am 20. Spieltag dann kam und Bredlow den erkrankten, etatmäßigen Torhüter Florian Müller vertrat, nutzte die langjährige Nummer zwei beim VfB die Gelegenheit: Trotz zweier Gegentore bei der Niederlage in Freiburg spielte sich der 28-Jährige in den Fokus und durfte seinen Platz zwischen den Pfosten behalten.

"Durch für ihn glückliche Umstände ist er reingekommen“, beurteilte Trainer Bruno Labbadia im Februar die Situation und fügte hinzu: "Es war nicht meine Absicht, aber Fabian Bredlow hat sich das erarbeitet."

Im vierten Jahr beim VfB: Bredlow wird die Nummer eins

Im Sommer 2019 kam Bredlow vom 1. FC Nürnberg zum VfB. Die Schwaben, zurück in der 2. Liga, setzten im Tor auf Gregor Kobel. Als der nach Dortmund wechselte, rückte Müller nach. Bis ihn Bredlow nun verdrängte.

Am "freundschaftlichen" Verhältnis der beiden habe sich dadurch aber nichts verändert. "Flo und ich verstehen uns sehr gut - auf und neben dem Platz", sagt Bredlow bei SWR Sport, "Flo war mir die letzten Wochen gegenüber extrem kollegial. Genauso, wie ich es ihm gegenüber vorher auch war".

Hildebrand lobt Bredlows mentale Stärke

Umso mehr freut sich der gebürtige Berliner, dass es für ihn jetzt geklappt hat. Mitten in der Saison die neue Nummer eins zu werden, ist laut Stuttgarts Ex-Torwart Timo Hildebrand eine "unglaublich schwierige Situation". Vor allem in der derzeitigen Lage des VfB, im Abstiegskampf, zähle jede Aktion des Keepers. "Das bedarf einer großen mentalen Stärke und ich finde, das macht er richtig gut", beurteilt Hildebrand Bredlows Leistung.

Dass aber auch bei Bredlow nicht alles auf Anhieb optimal funktioniert, zeigte der Gegentreffer zum 0:1 im Heimspiel gegen den FC Bayern München. Matthijs de Ligts Fernschuss rutschte Bredlow, der bis zu dieser Situation stark gehalten hatte, unter den Händen hinweg ins Tor. "Ich denke schon, dass der haltbar gewesen ist", analysierte Stuttgarts Keeper die Szene nach der Partie, "der Ball fliegt halt eklig, aber das soll keine Ausrede sein."

Familienmensch Bredlow zieht Kraft aus privatem Glück

Ein großer Rückhalt für den 28-Jährigen ist seine Familie. In der Corona-Zeit heiratete der VfB-Profi, seit Sommer 2022 ist er stolzer Vater eines Sohnes. Die neue Situation habe ihn geerdet. "Das Wichtigste in meinem Leben hat sich in eine andere Richtung verschoben - und das ist definitiv er", sagt Bredlow über seinen Sohn, "ich genieße jede Sekunde, die ich mit ihm verbringen kann."

Bredlow glaubt an Klassenerhalt des VfB Stuttgart

Diese Kraft kann der 1,91-Mann im Abstiegskampf auch gut gebrauchen. Nach dem 1:1 in Frankfurt steht der VfB auf dem Relegationsplatz 16, nur einen Zähler vor dem Tabellenletzten Hoffenheim. Trotz der schwierigen Ausgangslage glaubt Bredlow, der auch Teil des Mannschaftsrats ist, an den Klassenerhalt der Schwaben. "Die Stimmung in der Mannschaft ist natürlich ein Stück weit angespannt, aber sie ist trotzdem gut, wir sind eine homogene Einheit."

Als solche muss der VfB am kommenden Samstag (15:30 Uhr) in der heimischen Arena gegen den VfL Wolfsburg auftreten, um zu punkten. Am liebsten natürlich zu Null. Denn seinen Platz als Nummer eins will Bredlow nicht so schnell wieder hergeben.