VfB Stuttgart: Das "Wimmer-Wunder" muss funktionieren

Zwei Siege, 10:1 Tore - der VfB Stuttgart schießt sich aus der Krise! Aber hätte das Pellegrino Matarazzo nicht auch geschafft? Die Meinung von SWR-Sportreporter von Martin Thiel.

Diese Woche war beeindruckend: Co-Trainer Michael Wimmer übernimmt und der VfB gewinnt. 10:1 Tore in zwei Spielen. Chapeau, VfB-Führung. Alles richtig gemacht. Der Druck ist vom Kessel! Ist er das wirklich? War es die richtige Entscheidung, Pellegrino Matarazzo freizustellen?

Mit Blick auf seine Bilanz, ja. Aber dann hätte er schon nach der vergangenen Saison gehen müssen. Mir stellt sich die Frage, warum ausgerechnet vor Bochum und Bielefeld? Hätte man diese Spiele gegen die Schlusslichter der Bundesliga und 2. Liga nicht auch mit Pellegrino Matarazzo gewonnen?

Auch Pellegrino Matarzzo hätte gegen Bochum und Bielefeld gewonnen

Es wäre eine allerletzte Chance gewesen. Immerhin waren die Leistungen der vergangenen Wochen nicht nur schlecht. Sein letztes Spiel hat Matarazzo gegen den Tabellenführer Union Berlin nur unglücklich verloren. Ihm wurde immer noch ein guter Zugriff auf sein Team bestätigt. Warum hat er also nicht die Chance bekommen, gegen schwache Gegner mit seinem Team den viel beschworenen Bock umzustoßen?

Chance auf Kontinuität verpasst

Aus meiner Sicht herrschte beim VfB Panik. Man hat den Trainer freigestellt, ohne einen Plan B. bzw. ohne einen Ersatz zu haben. Dass die Notlösung Michael Wimmer so einschlägt, war pures Glück. Oder lag es doch an den schwachen Gegnern? Klar, jetzt hat man den Trainerwechsel-Effekt und alles scheint gut zu werden. Aus meiner Sicht wurde aber Pellegrino Matarazzo der Chance beraubt, gemeinsam mit der Mannschaft aus dem Tief zu kommen. Das hätte eine wirklich nachhaltige Wirkung haben können und der viel beschworene Pfad der Kontinuität hätte weiter beschritten werden können.

Wie lange hält das "Wimmer-Wunder" an?

Von außen hat der VfB planlos gehandelt, denn es stand kein Trainer als Ersatz parat. Der VfB fährt einen verunsicherten Schlingerkurs, denn Michael Wimmer führte nur die Arbeit seines Ex-Chefs fort. Zum Glück mit Erfolg - dafür wird Michael Wimmer jetzt gefeiert. Der Erfolg verdeckt die Probleme der Trainersuche und aus der Not wird eine Tugend gemacht. Michael Wimmer wird auch in Dortmund und vielleicht noch danach auf der Bank sitzen. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine Not- zur Dauerlösung wird. Und klar muss man jetzt auf Michael Wimmer setzen und die Euphorie mitnehmen.

Wird sich dadurch aber das Problem lösen lassen, dass der Kader nicht die ausreichende Qualität hat, wie viele Kritiker meinen? Nein, das Problem bleibt. Und wird es nichts aus dem "Wimmer-Wunder", wird das Kader-Problem dem nächsten Trainer aufgeladen. Es wird bleiben. Wie heißt es so schön: Neue Besen kehren gut, aber die alten Besen wissen, wo der Dreck liegt. Aus meiner Sicht hat der VfB Stuttgart den Pfad der Kontinuität zu früh und ohne Trainer-Ersatz zu panisch verlassen. Jetzt hilft nur ein "Wimmer-Wunder".