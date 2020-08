Der VfB Stuttgart hat am Montag mit dem wechselwilligen Angreifer Nicolas Gonzalez das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. Bei der ersten Einheit auf dem Rasen waren auch die Neuzugänge dabei.

Der VfB Stuttgart ist zurück in der Bundesliga. Das erste Training beim Aufsteiger absolvierten unter anderem die Neuankömmlinge Waldemar Anton und Konstantinos Mavropanos sowie Rückkehrer Erik Thommy. Trainer Pellegrino Matarazzo startete mit leichten Pass- und Laufübungen in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga.

Matarazzo hat fast drei komplette Mannschaften zur Verfügung

Matarazzo feiert in den nächsten Wochen sein Debüt in Deutschlands höchster Spielklasse, viele Entscheidungen stehen an. Der 42-Jährige hat sage und schreibe 32 Spieler zu Verfügung, das sind beinahe drei komplette Mannschaften.

Der angeschlagene Innenverteidiger Marc Oliver Kempf fehlte ebenso bei der Einheit wie Maxime Awoudja und Tanguy Coulibaly. Inklusive der drei Torhüter um Stammkeeper Gregor Kobel versammelte der Coach 29 Spieler auf dem Platz.

Gregor Kobel ist Stuttgarts Nummer 1

Der Schweizer Kobel wurde für 4 Millionen Euro fest verpflichtet. Der Trainer wollte diesen Transfer unbedingt, Kobel ist die klare Nummer 1. In der Abwehr kann man schon getrost von Rudelbildung sprechen. Mit den Neuzugängen Anton und Mavropanos hat der VfB jetzt elf Verteidiger im Kader. Aber wie heißt es so schön: Konkurrenz belebt das Geschäft.

Auch im Mittelfeld gibt es mehr Bewerber als Plätze. Atakan Karazor, Wataru Endo, Orel Mangala, Routinier Gonzalo Castro und der 19-jährige Clinton Mola kämpfen um einen Platz im defensiven Mittelfeld. Offensiv hat Matarazzo vier Akteure für zwei Positionen. Daniel Didavi, Philipp Förster, Philipp Klement und den erst 17-jährigen Lilian Egloff.

Gonzalez könnte bei gutem Angebot verkauft werden

Beim stürmenden Personal gibt es allerdings noch offene Fragen. Was wird aus Nico Gonzalez? Der 22-jährige Argentinier, mit 14 Saisontoren erheblich am Aufstieg beteiligt, wird mit zahlungskräftigen Klubs wie Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. „Wir sehen schon die Möglichkeit, dass uns jemand so viel Geld bietet, dass wir über einen Verkauf nachdenken müssen“, so Sven Mislintat, Sportdirektor der Schwaben über den wechselwilligen Stürmer. Gonzalez hat noch drei Jahre Vertrag beim VfB Stuttgart und keine Ausstiegsklausel.

Wer wird VfB-Kapitän? Entscheidung in nächsten Wochen

Über das VfB-Kapitänsamt für die nächste Saison wird in den nächsten Wochen entscheiden. Ob Verteidiger Marc Oliver Kempf auch in der nächsten Spielzeit die Binde trägt, steht demnach noch nicht fest. "Das wird sich herauskristallisieren in der Vorbereitung", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat.

Mislintat mit Personalpolitik "sehr zufrieden"

Mit der Personalpolitik ist der Sportdirektor "zu diesem Zeitpunkt sehr zufrieden". Zumal die Transfers in diesem Sommer unter "schwierigen finanziellen Bedingungen" stattgefunden hätten.

32 Spielern stehen derzeit bei den Schwaben also noch im Kader. Übrigens genauso viele wie der FC Bayern München. Immerhin eine Gemeinsamkeit.