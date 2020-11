Erstmals seit mehr als zwei Monaten wird der VfB Stuttgart am Sonntag beim SV Wehen Wiesbaden wieder zu einem Pflichtspiel auflaufen. Vorher isoliert sich das Team, wie es vorgeschrieben ist. Trainer Pellegrino Matarazzo und Sportdirektor Sven Mislintat geben einen Einblick hinter die Kulissen.

"Ich möchte auch sehen, wie es ist, mit einer Maske von der Seitenlinie das Spiel zu beobachten und sie entsprechend abzuziehen, wenn ich den Schiri anschreien muss." Trainer Pellegrino Matarazzo dazu, dass der VfB Stuttgart am Mittwoch den Ablauf der anstehenden Geisterspiele simulieren will.

Schlafen im Quarantäne-Hotel, trainieren auf dem gewohnten Gelände in Bad Cannstatt. In Ludwigsburg hat sich der VfB Stuttgart in der Woche vor dem Spiel am Sonntag beim SV Wehen Wiesbaden abgeschottet. An die Quarantäne vor dem Re-Start müssen sich alle Clubs der Bundesliga und der 2. Liga halten, so sieht es das Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) vor.

Wie die Vereine mit der Corona-Pandemie umgehen

Anders als in einem “normalen“ Trainingslager wird auf dem Klubgelände nicht zweimal sondern nur einmal am Tag trainiert. Und auch in der täglichen Routine gibt es im Quarantäne-Hotel in Ludwigsburg das ein oder andere coronabedingte „extra“ verrät Trainer Pellegrino Matarazzo: "Wir haben im Essensraum einen Aus- und Eingang eingebaut, das man sich nicht über den Weg läuft."

Alles läuft frei nach dem Motto: selbst ist der Spieler bzw. Trainer: "Ich mache jeden Tag mein Bett selbst und hänge mein Handtuch wieder auf." Der Tabellenzweite der 2. Liga will in den kommenden Wochen den Aufstieg perfekt machen, Matarazzo spricht von einer positiven Stimmung. "Die Mannschaft strahlt eine bemerkenswerte Ruhe und Reife aus", sagte er am Dienstag in einer Telefon-Pressekonferenz. Damit die Mannschaft am mit der Situation einer Geisterkulisse gut klar kommt, wird am Mittwoch in der Stuttgarter Arena der Ablauf eines Geisterspiels, mit einer Partie 11 gegen 11, möglichst hautnah simuliert. Stellt sich nur die Frage, ob es eigentlich Spieler gab, die Bedenken geäußert haben zu trainieren oder am Spieltag aufzulaufen? "Nein", antwortet der Trainer und Sportdirektor Sven Mislintat ergänzt: "Ich glaube, dass sogar das Gefühl bei fast unserer gesamten Mannschaft ist, dass man ein Zeichen setzen muss."

Leichte Zweifel hat Sven Mislintat, dass die Saison wie erhofft zu Ende gespielt werden kann. "Wir glauben, dass wir mit dem Konzept der Taskforce und der DFL gut aufgestellt sind", sagte Mislintat. "Aber ich glaube, dass es in der aktuellen Situation Restrisiken gibt, die weniger im Konzept begründet sind als vor allem in allgemeinen Entwicklungen." Und deswegen gilt für VfB-Coach Pellegrino: "Wenn wir auf dem zweiten Platz sind und die Saison nicht annulliert wird, sind wir in der Bundesliga."

Es wird übrigens nicht bekannt gegeben ob ein VfB-Spieler positiv getestet wurde. Hier greift auf Wunsch der Protagonisten der Schutz der Privatsphäre. Keine Frage, das Risiko eines Abbruchs hängt wie ein Damokles-Schwert über dieser Spielzeit. "Aller Ausgang ist ungewiss." Selten traf diese alte Fußball-Weisheit besser zu als dieser Tage.