VfB Stuttgart in Abstiegsgefahr? Es gibt auch Grund zur Zuversicht.

Zweimal war der VfB Stuttgart in den letzten Jahren weg. Und zwar 2016 und 2019. Abgestiegen aus der Bundesliga, der Beletage des deutschen Fußballs. Steht das nun zum dritten Mal bevor? Der Situationsabgleich.

Die Bewegungsspieler des VfB Stuttgart haben sich in der Tat viel bewegt. Vor allem von oben nach unten und wieder zurück. Von der Beletage der Bundesliga in's Souterrain des deutschen Fußballs. Und ganz aktuell stellt sich wieder sehr dringlich die fußballerische Existenzfrage: Steht nun der dritte Abstieg des Vereins für Bewegungsspiele innerhalb von sechs Jahren bevor? Bei der Antwort hilft es, sich an den ganz klaren und einfachen Fakten zu orientieren.

Februar 2016: Kein Abstieg des VfB in Sicht

Im Februar 2016 hatte der VfB nie und nimmer den Abstieg vor Augen. Man lag mit 24 Punkten nach 20 Spieltagen auf Platz zwölf, nichts Tolles, aber eigentlich auch nicht wirklich beunruhigend. Vor allem, weil die Mannschaft in einem turbulenten Spiel gerade mit 4:2 bei der Frankfurter Eintracht gewonnen hatte. "VfB auf der Überholspur" titelte damals der "kicker". Christian Gentner, Daniel Didavi, Georg Niedermeier und Filip Kostic hatten die Tore geschossen. Der dritte Sieg der Mannschaft in Folge. Trainer Jürgen Kramny, der im November Alexander Zorniger abgelöst hatte, schien die Situation im Griff zu haben. Dann aber, in der Schlussphase der Saison, setzte es sechs zum Teil derbe Niederlagen in Serie, darunter ein 2:6 in Bremen. Am Ende reichten 33 Punkte und ein Torverhältnis von 50:75 nur für Abstiegsrang 17. Die Mannschaft musste in die 2. Liga, zu Recht, weil nicht wettbewerbsfähig.

Februar 2019: Die Nervosität beim VfB steigt

Und auch beim Abstieg in der Saison 2018/19 war nach dem 20. Spieltag nicht unbedingt abzusehen, wie schlecht es wieder laufen würde. Am 20. Spieltag war der SC Freiburg zu Gast. Die Mannschaft spielte 2:2-Unentschieden gegen den Sport-Club, konnte die frühe Führung der Badener damals noch ausgleichen. Nach dem Spiel gegen Freiburg lag der VfB mit 15 Punkten auf dem Relegationsrang 16. Machbar, der Klassenerhalt, so schien es im Winter 2019. Das täuschte. Denn am Ende schaffte man zwar den Relegationsrang - aber nicht die Relegation: Gegen Union Berlin ging es in die beiden Entscheidungsspiele. Nach einem 2:2 in Stuttgart und einem 0:0 in Berlin ging der VfB drei Jahre nach dem Abstieg abermals in die 2. Liga. Trainer Markus Weinzierl galt damals zwar als attraktivster Trainer der Liga. Trotzdem musste er im April gehen, Kurzzeit-Nachfolger Nico Willig konnte nichts mehr retten.

Januar 2022: Dieses Mal Grund zur Zuversicht?

Vergleicht man die jetzige Situation, fallen zwei wesentliche Unterschiede auf. Die Mannschaft steht zwar auf einem direkten Abstiegsplatz, hat aber mehr Ehrgeiz und Hunger. Keiner will als Absteiger dastehen. Und der VfB hat einen ausgewiesen kompetenten Trainer in Pellegrino Matarazzo, der den schwierigen Wiederaufstieg in die Bundesliga schaffte - auf Schalke oder beim HSV ist das nicht unbemerkt geblieben.

Darüber hinaus gibt es eine wichtige Verschnaufpause, die der VfB im Trainingslager in Marbella nutzen kann und will. Vor allem die lange Zeit verletzten Torjäger Silas und Kalajdžić sollen dort wieder in die alte Form gebracht werden. Mit einem Torverhältnis von minus 13 steht der VfB wesentlich besser da als zur selben Zeit im Abstiegsjahr 2019 (minus 27).

Sehr viel besser allerdings war die Situation 2016, als kein Mensch vom Abstieg ausging und die Mannschaft erst zum Saisonende eine miserable Bilanz hinlegte. Das kann jetzt anders werden, weil man mit Bochum, Mönchengladbach, Wolfsburg und Augsburg zu Hause ebenfalls wackelige Mannschaften aus der unmittelbaren Tabellen-Nachbarschaft empfängt. Bielefeld und Hertha, beides Auswärtsspiele, gehören auch zu den "Abstiegsaspiranten", sind ebenfalls in unmittelbarer Tabellennähe des VfB Stuttgart zu finden und werden auch zunehmend unsicher.

Für solche Begegnungen hat man die Bezeichnung "Sechs-Punkte-Spiele" gefunden. Weil man da drei Punkte gewinnen und dem Gegner im Abstiegskampf damit drei Zähler wegnehmen kann. Insofern darf man sich beim VfB vorsichtige Zuversicht leisten - die Mitbewerber um den Abstieg sind mindestens genauso nervös. Denn keiner will ausziehen müssen aus der Beletage Bundesliga.

Die aktuelle Lage nach 20 Spieltagen 2021/22:

Rang 17 / 18 Punkte / 22:35 Tore (-13)

Abstand zum rettenden Ufer (Rang 15) 3 Punkte

Die Formkurve: Negativ - zwei aktuelle Niederlagen, fünf Spiele ohne eigenes Tor

Der Trainer: Pellegrino Matarazzo schaffte mit ausgewiesen hoher Fachkompetenz den direkten Wiederaufstieg aus der 2. Liga.

Der Kader: Vor allem im Sturm fehlt der Jungschar die Form. Bester Torschütze ist mit Konstantinos Mavropanos ein Abwehrspieler.

Die Lage nach 20 Spieltagen beim Abstieg 2018/19

Rang 16 / 15 Punkte / 17:44 Tore (- 27)

Abstand zum rettenden Ufer (Rang 15) 3 Punkte

Die Formkurve: Ausgewogen, ein 2:2 im Heimspiel gegen den SC Freiburg stimmte optimistisch.

Der Trainer: Markus Weinzierl, machte angesichts des Abstiegkampfes einen eher überforderten Eindruck.

Der Kader: Noch mit Mario Gomez und Benjamin Pavard. Aber auch der französische Weltmeister konnte im Kampf gegen den Abstieg nichts Entscheidendes bewirken.

Die Lage nach 20 Spieltagen beim Abstieg 2015/16:

Rang 12 / 24 Punkte / 31:41 Tore (-10)

Die Formkurve: Positiv, nach einem 4:2-Auswärtssieg in Frankfurt schien man auf einem sicheren Platz im Mittelfeld.

Der Trainer: Jürgen Kramny, seit November im Amt, konnte nicht ahnen, wie sehr die Saison noch kippen würde.