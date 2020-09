Rassistische Beleidigungen in den Fußballstadien häufen sich in letzter Zeit. "Es gehört dazu", sagte Daniel Didavi vom VfB Stuttgart in der Sendung SWR Sport in Baden-Württemberg. Nationalspieler Antonio Rüdiger forderte indes: "Es müssen Taten folgen."

Mittelfeldspieler Daniel Didavi vom VfB Stuttgart hat mit Rassismus im Fußball über all die Jahre immer wieder Erfahrungen gesammelt. Der 30-Jährige erzählte in der Sendung SWR Sport in Baden-Württemberg davon, dass für ihn die Anfeindungen gegenüber seiner Person fast schon zum Alltag gehören. "Rassismus gehört dazu" "Jeder Spieler mit meiner Hautfarbe hat so etwas schon erlebt", sagte Didavi und fügte an: "Aber in meiner Karriere gab es nicht viele Momente. Trotzdem gehört es dazu, es gibt immer wieder Menschen, die es versuchen." Didavi versuchte stets "darüber zu stehen" Der Nürtinger findet, es sei "ein kleiner Teil, der andere Menschen verletzen will und deren Schwäche sucht. Dann kommen die mit der anderen Hautfarbe". Er habe in solchen Fällen stets versucht, "darüber zu stehen". "Ich finde es traurig" "Ich finde es traurig, dass wir im Jahr 2020 immer noch über das Thema Rassismus und das Menschen so zueinander sind reden müssen", sagte Didavi im Gespräch mit Moderator Michael Antwerpes weiter. Didavis früherer Mannschaftskollege Antonio Rüdiger, mittlerweile beim FC Chelsea und bis 2015 in Diensten des VfB Stuttgart, hat indes eine klare Meinung zum Thema Rassismus auf dem Fußballplatz und im Stadion. Rüdgier: "Es müssen Taten folgen" "Es müssen jetzt Taten folgen. Spielabbruch reicht nicht - dann passiert das nächste Woche wieder", sagte der Nationalspieler: "Die Leute müssen aufstehen und solche Sachen melden. In Deutschland heißt es 'mitgegangen - mitgefangen'. So sehe ich das auch. Solche Leute sind Mittäter." Und weiter: "Anscheinend können aber manchen Leute damit leben. Und dann haben wir verloren."