per Mail teilen

Mit 3:0 gewann der VfB Stuttgart nach einer zuletzt schwierigen Phase das Derby gegen den Karlsruher SC. VfB-Stürmer Mario Gomez hofft jetzt endlich auf Ruhe und nimmt Tim Walter in Schutz.

SWR Sport: Ich fand, es war eine komische Stimmung heute im Stadion. Ich weiß nicht, wie Sie das wahrgenommen haben.

Mario Gomez: Ja, wir haben komische Wochen, Tage und Stunden hinter uns. Die Partie wurde als etwas ganz Besonderes angekündigt. Für viele Spieler ist das nicht so greifbar, weil sie ganz neu hier sind und nicht wissen, was für eine Bedeutung das Spiel hat. Ich habe versucht, den Jungs zu sagen, dass es ein Fußballspiel ist und wir bis zur letzten Sekunde alles dafür tun müssen zu gewinnen. Aber, dass es für uns auf dem Platz kein Krieg ist, weil ich mit Krieg nichts anfangen kann.

Meiner Meinung nach war es unsere souveränste Saisonleistung. Wir haben nur eine einzige Torchance zugelassen. Ansonsten hatte der KSC null Chancen - und das bei einem Derby. Das sagt viel aus. Wir haben uns vielleicht aufgrund dessen, was die letzten Tage so gesprochen wurde, wieder darauf besonnen, hinten die Null stehen zu haben und dann nach vorne geduldig zu sein. Das haben wir exzellent gemacht. Ich bin wahnsinnig stolz auf die Mannschaft. Wir haben uns nicht aufheizen lassen von irgendwelchen Themen, die außen herum passieren.

Haben Sie verstanden, dass so viel Kritik auf den Trainer einprasselt aufgrund einer Aussage im Vorfeld?

Gomez: Ich finde, das ist ein bisschen seltsam. Wir Spieler kennen unseren Trainer mittlerweile und wissen, dass er manchmal über das Ziel hinausschießt. Aber auf der anderen Seite ist er auch ganz sensibel und ganz weich. Spätestens jetzt, nach vier Monaten, solle man einschätzen können, wie er als Typ tickt und nicht jede Aussage auf die Goldwaage legen. Ihr von den Medien feiert ihn doch dafür. Es ist unterhaltsam, es ist attraktiv, wir spielen geil. Wenn wir 5:3 gewinnen sagen alle "Wow!" Wenn wir die Spiele 0:2 verlieren, weil wir vorne die Tore nicht machen, dann ist er überheblich, arrogant - dann spielen wir Harakiri.

In der Ansicht der Leute draußen spielt das Schwarz-und-Weiß seiner Persönlichkeit eine große Rolle. Das ist sicherlich etwas, was er noch lernen muss. Er ist auch ganz frisch im Geschäft, aber er ist authentisch. Dementsprechend habe ich lieber jemanden, der authentisch ist, als einen, der immer rumeiert. Nichtsdestotrotz ist das Wichtigste im Fußball, Respekt vor dem Gegner zu haben, und das hat er auch. Aber manchmal drückt er sich komisch aus.

Was nimmt man als Team aus diesem Derby-Sieg mit, nach einer Phase, die wirklich nicht erfolgreich war?

Gomez: Zunächst mal nehme ich mit, dass wir voll im Soll sind. Und das werde ich auch weiterhin vermitteln. Wir hatten durch die Ergebnisse eine wahnsinnig schwierige Phase. Es war typisch für den VfB Stuttgart. Da kam schon wieder ganz vieles auf, es wurde schon wieder ganz viel gemunkelt. Wir beim VfB müssen aufpassen, dass wir nicht über das Ziel hinausschießen. In einer Saison, in der du 20 Spieler verkaufst, 20 neue dazukriegst und die ersten acht Spiele nicht verlierst, dürfen wir nicht denken, wir wären der FC Barcelona. Sondern wir müssen klar wissen, dass wir eine Mannschaft mit vielen jungen Spielern haben, die zum ersten Mal in Deutschland spielen.

Es wird immer viel über Geld geredet. Aber Geld ist am Ende des Tages scheiß egal. Das Geld, das im Umlauf ist, das wird nicht von uns gemacht, sondern das ist das System Fußball. Da spielt der VfB natürlich eine Rolle, weil er Tradition hat, weil er viele gute Sponsoren hat, weil er wahnsinnige Fans hat - und trotzdem muss man immer auf dem Teppich bleiben. Das ist meine Quintessenz der letzten Wochen. Und ich hoffe, das Derby war genau das richtige Spiel gegen den richtigen Gegner, um einfach mal wieder ein bisschen Ruhe zu haben.