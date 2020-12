per Mail teilen

1992 führte Christoph Daum den VfB zur Meisterschaft. Er ist den Schwaben immer noch eng verbunden und überzeugt davon, dass der VfB gut genug ist für die Bundesliga. SWR Sport hat ihn nach dem Studiobesuch bei SWR1 Leute getroffen.

Der Überraschungscoup 1992 ist unvergessen und auch mit 67 Jahren brennt Christoph Daum noch für den Fußball. Er hat seine Autobiographie "Immer am Limit" geschrieben und ist überzeugt, dass er den Fußball noch weiterentwickeln kann. Den VfB Stutgart sieht Daum nach zwei Ab- und Aufstiegen auf dem richtigen Weg.

"Mit dem Abstieg hat der VfB in dieser Saison nichts zu tun" Christoph Daum, VfB Meistertrainer 1992

Christoph Daum ist von der Arbeit der VfB-Verantwortlichen von Präsident Claus Vogt bis zum Trainer Pellegrino Matarazzo überzeugt. Die Mannschaft habe eine gut Mischung, sie ist seiner Ansicht nach nicht nur jung und wild, denn das allein, so die Trainerlegende, würde nicht reichen.

"Natürlich muss sich der VfB weiter verstärken, aber ich bin sicher, dass Thomas Hitzlsperger und Sven Mislintat da schon dran sind" Christoph Daum, VfB Trainerlegende

Von Erfolgen wie einer Deutschen Meisterschaft ist Stuttgart natürlich noch weit entfernt. Aber Daum weiß wie kein Zweiter, was es heißt, ein Überraschungsmeister zu werden.

"Im Meisterjahr hatten wir nur 75.000 D-Mark, um in neue Spieler zu investieren" Christoph Daum, VfB Meistertrainer 1992

Der Triumph am letzten Spieltag 1992 mit dem Sieg in Leverkusen war ein emotionaler Ausbruch, der sich nur schwer in Worte fassen lässt. Aber Christoph Daum hat die Bilder von Guido Buchwalds entscheidendem Treffer immer noch vor Augen und wird sofort wieder emotional.

"Joachim Löw ist ein hervorragender Bundestrainer"

In seiner gerade erschienenen Autobiographie "Immer am Limit - Mein Aufstieg, mein Fall - die ganze Geschichte" erzählt er natürlich auch von seinem geplatzten Traum, wegen der Koks-Affäre niemals Bundestrainer geworden zu sein. Für den heutigen Bundestrainer Joachim Löw, der mächtig in der Kritik steht, hat er einen Rat: "Ein Eingeständnis ist keine Schwäche."

"Es macht keinen Sinn den Bundestrainer vor der EM 2021 zu wechseln" Christoph Daum, Trainerlegende

Christoph Daum selbst ist auch mit 67 Jahren noch nicht fußballmüde. Im Gegenteil, er brennt und will noch etwas bewegen. Er will mit seiner Erfahrung einem Verein oder einem Nationalverband helfen, seine Ziele zu verwirklichen. Als Coach des Trainers zum Beispiel.

"Noch einmal einen Verein oder einen Nationalen Verband zu einem Titel zu führen, das wäre es" Christoph Daum, Trainerlegende

Die Autobiographie von Christoph Daum ist zwar bereits geschrieben - aber der Kult-Trainer selbst glaubt noch daran, das ein oder andere Erfolgs-Kapitel ergänzen zu können.