Corona beim VfB: Auch Torwart Bredlow positiv getestet

Am Mittwoch hatten sich bereits zwei Profis des VfB Stuttgart in Quarantäne begeben. Jetzt gibt es einen weiteren Coronafall.

Nachdem Waldemar Anton und Erik Thommy am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet wurden, teilte der Verein am Donnerstag mit, dass auch Torwart Fabian Bredlow positiv getestet worden ist. Er habe am Mittwoch schon nicht am Mannschaftstraining teilgenommen und befinde sich nun genau wie Anton und Thommy in häuslicher Isolation.

Testspiel findet statt

Alle weiteren Spieler und Mitglieder des Trainer- und Betreuerteams seien am Mittwoch negativ getestet worden, teilte der VfB zudem mit. Ein für Donnerstagnachmittag geplantes nicht-öffentliches Testspiel gegen Zweitligist Sandhausen findet demnach wie geplant statt.

Schon mehrere Corona-Fälle in dieser Saison

Zu Beginn der Saison wurden bereits Sasa Kalajdzic und zwei weitere Profis positiv getestet. Damals stand unter anderem das Testspiel gegen Barcelona kurzzeitig auf der Kippe. Das Spiel fand dennoch statt. Ohne 24 Profis verlor der VfB Stuttgart mit einer Notelf das Testspiel gegen den FC Barcelona 0:3.