Beim VfB Stuttgart werden aktuell entsprechend des medizinischen Konzepts für Training und Spielbetrieb im professionellen Fußball bei den Lizenzspielern sowie beim Trainer- und Betreuerstab Coronatests durchgeführt. Dabei soll es zu einem "unklaren Befund" gekommen sein.

"Bei einer getesteten Person liegt ein unklarer Befund vor. Es gibt aber keinen spezifischen COV-2-Virus-Nachweis", teilte der Klub mit: "Der Betroffene, der keine Symptome aufweist, ist prophylaktisch in häuslicher Quarantäne und weitere Tests werden folgen."

"Alle notwendigen Vorkehrungen getroffen"

In "enger Abstimmung mit dem medizinischen Personal" hätten die Stuttgarter trotzdem "alle notwendigen Vorkehrungen" getroffen. Ob es sich bei der getesteten Person um einen Spieler handelt, wollte der VfB nicht kommentieren.

Laut der "Bild"- Zeitung sei das Testergebnis nicht negativ gewesen, es gebe aber auch keinen spezifischen Nachweis auf Covid-19-Viren. Am Montag soll ein weiterer Test beim Zweitligisten möglicherweise weiteren Aufschluss geben.

In der Fußball-Bundesliga und in der 2. Liga hofft man trotz der anhaltenden Coronakrise, im Mai den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können. In der kommenden Woche, wohl am 06. Mai, wird eine Entscheidung der Politik erwartet. Doch bis dahin sind noch einige Hürden zu überwinden: Am Freitagabend hatte der 1. FC Köln drei positive Corona-Tests bekannt gegeben.