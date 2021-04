VfB Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo hat die vier Corona-Fälle beim Ligarivalen Hertha BSC mit Sorge zur Kenntnis genommen. Das wünsche man keinem, sagte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo am Freitag.

"Ich hoffe, dass es keine weiteren Vereine trifft", so der VfB-Trainer weiter. Er gehe davon aus, "dass wir die Saison zu Ende spielen werden", sagte der 43-Jährige. "Aber sicherlich mache ich mir Sorgen." Der komplette Profi-Kader der Hertha befindet sich seit Donnerstag in häuslicher Quarantäne. Das Hertha-Spiel bei Mainz 05 am Samstag (15:30 Uhr) ist bereits abgesagt.

Matarazzo: "Haben Spieler erneut sensibilisiert"

Die Berliner hatten bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) die Verlegung ihrer nächsten drei Spiele beantragt. "Man bekommt vieles mit und hat das Gefühl, dass das ganze Thema wieder näher an einen heranrückt", sagte Matarazzo über die jüngsten Corona-Fälle im Profifußball. "Wir versuchen, bestmöglich damit umzugehen. Wir haben die Spieler Anfang dieser Woche sogar erneut intensiv dafür sensibilisiert. Wir machen uns im Verein ständig Gedanken, wie wir uns gut schützen können."

Kapitän Castro und Sasa Kalajdzic sollten gegen Union fit sein

Im Auswärtsspiel bei Union Berlin hofft Matarazzo auf den Einsatz des zuletzt angeschlagenen Kapitäns Gonzalo Castro. "Gonzo haben wir zuletzt geschont. Er hat bisher individuell trainiert. Wir gehen davon aus, dass er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und dann dabei sein kann", sagte der VfB-Trainer vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr). Castro hatte zuletzt gegen Borussia Dortmund (2:3) gefehlt. Auch Torjäger Sasa Kalajdzic hat seine Knöchelprobleme überwunden. "Er ist wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ich gehe davon aus, dass er wieder voll dabei ist", sagte Matarazzo.

"Schwierigste Entscheidung": Matarazzo bedauert Castro-Aus beim VfB

Von der kommenden Saison an muss der VfB-Coach allerdings auf Castro (33) verzichten. Dessen auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. "Das war sicherlich die schwierigste Personalentscheidung, die wir in meiner Zeit treffen mussten. Er hat seine Rolle überragend erfüllt", sagte Matarazzo am Freitag. Es gebe aber "Gründe" für die Trennung wie "die Kaderstruktur" oder "die finanziellen Rahmenbedingungen". Darum sei es nicht möglich gewesen, "ihm ein Angebot zu machen". Castro hatte am Donnerstag "sehr enttäuscht" auf die Entscheidung des VfB reagiert.