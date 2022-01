Nach Corona-Fällen: Mavropanos, Didavi & Co. trainieren wieder

per Mail teilen

Der VfB Stuttgart kann im Heimspiel gegen RB Leipzig am kommenden Samstag (15.30 Uhr) auf den einen oder anderen Rückkehrer hoffen. Unter anderem trainierte Konstantinos Mavropanos am Dienstag wieder.

Mavropanos, eine der Entdeckungen von VfB-Kaderplaner Sven Mislintat, war am Dienstag ebenso auf dem Trainingsplatz des schwäbischen Bundesligisten zu finden wie Mateo Klimowicz. Beide hatten beim 0:0 bei der SpVgg Greuther Fürth am Wochenende infolge positiver Corona-Tests gefehlt.

Silas soll in den nächsten Tagen wieder trainieren

Zumindest Teile des VfB-Trainings konnten beide mitmachen. Auch Daniel Didavi, der in Fürth nach dem Kontakt zu einer positiv getesteten Person gefehlt hatte, stand für das Team von Pellegrino Matarazzo am Dienstag wieder auf dem Rasen.

Silas Katompa Mvumpa und Naouirou Ahamada, die sich ebenfalls nicht mehr in Quarantäne befinden, sollen in den kommenden Tagen ins Training integriert werden. Für Wahid Faghir endet die häusliche Isolation nach seinem positiven Befund an diesem Mittwoch.

Hitzlsperger schließt Neuzugänge im Winter nicht aus

Der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger hatte vergangenen Sonntag bei SWR Sport BW nicht ausgeschlossen, dass der VfB bis zum 31. Januar auf dem Transfermarkt tätig werde, um den Kader zu verstärken. Er betonte allerdings: "Ich glaube, das größte Potenzial schlummert in dem Kader, der da ist. Es gibt eine Vielzahl von talentierten Spielern, die, wie wir in der letzten Saison gesehen haben, extrem viel leisten können. Da müssen sie wieder hinkommen." Er habe "allergrößtes Vertrauen in alle, die da sind".