Na bitte geht doch. Nach dem souveränen 5:1 Heimsieg gegen den SV Sandhausen kann der VfB Stuttgart den sofortigen Wiederaufstieg aus eigener Kraft schaffen. In den letzten beiden Spielen muss der VfB allerdings Erstligatauglichkeit nachweisen.

"Wenn ich von meinen Spielern verlange, mutig zu sein, kann es nicht sein, dass ich ein Angsthase bin." So kommentierte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo seine umgekrempelte Startformation.

Drei Tage nach der bitteren Derby-Niederlage in Karlsruhe feiert der VfB Stuttgart den höchsten Saisonsieg und hat die Bundesliga-Rückkehr wieder selbst in der Hand. Coach Pellegrino Matarazzo überrascht und sagt: Auch er dürfe kein "Angsthase" sein. Mit dem höchsten Saisonsieg zeigten die Schwaben nach einer Reihe von Rückschlägen eine famose Reaktion. Dank des 5:1 (4:0) einer stark umgekrempelten Elf gegen den SV Sandhausen rückten die Stuttgarter wieder am Hamburger SV vorbei auf den zweiten direkten Aufstiegsplatz und haben die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga an den letzten beiden Spieltagen wieder in der eigenen Hand. "So können wir weitermachen", kommentierte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo am Mittwochabend.

"Jeder Sieg tut gut. Wenn die Leistung passt, ist es ein anderes Selbstbewusstsein, was man mitnimmt." Pellegrino Materazzo über den Sieg gegen Sandhausen

Einen Punkt Vorsprung vor dem HSV auf dem Relegationsrang und drei Zähler mehr als der 1. FC Heidenheim auf dem Nicht-Aufstiegsrang vier nehmen die Schwaben mit in den Schlussspurt. Beide Konkurrenten hatten am Dienstag nur Remis gespielt und dem VfB damit eine Vorlage gegeben. Von Beginn an zeigten sich die Gastgeber motiviert, diese Ausrutscher zu nutzen.

Etwas gutzumachen nach der Derby-Pleite

"Natürlich ist uns heute ein Stein vom Herzen gefallen. Wir mussten nach Karlsruhe etwas gutmachen", gab Kapitän Marc Oliver Kempf bei Sky zu. Mit gleich sechs neuen Spielern im Vergleich zum 1:2-Rückschlag im Derby beim Karlsruher SC in der Startelf und einer veränderten Grundordnung überraschte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo auch seinen Trainer-Kollege Uwe Koschinat - und wurde belohnt. "Wenn ich von meinen Spielern verlange, mutig zu sein, kann es nicht sein, dass ich ein Angsthase bin", kommentierte der Coach.

Endlich trifft die Offensive

In den vergangenen Wochen hatte die harmlose Offensive Probleme bereitet und zu einer schwachen Punkteausbeute nach der zweimonatigen Coronavirus-Pause geführt. Nun erzielte der VfB erstmals in dieser Zweitliga-Saison mehr als drei Treffer und demütigte den SVS von Trainer Uwe Koschinat bereits in der ersten Halbzeit. "Wir wollen wieder den Spaß am Fußball finden", hatte Matarazzo angekündigt und offenbar die richtigen Worte und passende Aufstellung gefunden. Die komplette Abwehrkette um Routinier Holger Badstuber saß zunächst auf der Ersatzbank, unter anderen kehrten dafür Kempf und Atakan Karazor in die Startelf zurück. Stürmer Sasa Kalajdzic spielte nach seinem Kreuzbandriss erstmals von Anfang an. Insbesondere Nicolas Gonzalez lieferte einen starken Auftritt ab: "Er ist ein Siegertyp. Er geht die Extrameter. Er setzt seine Aufgaben zu 100 Prozent um. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns," kommentiert Matarazzo das Auftreten des oft glücklosen 22-jährigen.

"Wir wissen, auf was es am nächsten Sonntag ankommt. Jetzt müssen wir alles raushauen und alle an einem Strang ziehen." VfB-Kapitän Marc-Oliver Kempf

Am vorletzten Spieltag geht es kommenden Sonntag (15:30 Uhr) zum 1. FC Nürnberg. Am letzten Spieltag ist dann der SV Darmstadt 98 in der eigenen Arena der Gegner.