Warum Labbadias Rückkehr zum VfB Stuttgart eine gute Idee ist

Bruno Labbadia ist wieder Trainer des VfB Stuttgart. SWR Sport-Redakteur Thomas Bareiß findet das gut und erinnert sich an dessen erste Amtszeit bei den Schwaben.

Mein erster Gedanke, als die Verpflichtung von Bruno Labbadia als neuer Trainer des VfB Stuttgart offiziell verkündet wurde: "Wow, das wird definitiv kontrovers in allen Medien diskutiert werden". Aber warum eigentlich nicht Labbadia? Ich kann nicht beurteilen, wie er bei Hertha BSC, beim VfL Wolfsburg, beim Hamburger SV oder bei Bayer Leverkusen gearbeitet hat. Ich kann aber sehr wohl einschätzen, wie er sich in seiner ersten Amtsperiode beim VfB präsentiert hat.

"Was erlaube ..." - als Labbadia den Trapattoni gab

Zunächst habe ich den Menschen Bruno Labbadia als äußerst seriösen Vertreter seiner Zunft schätzen gelernt. Aufgeschlossen, freundlich und in der Kommunikation stets ausgesprochen höflich - dabei immer gerade heraus. Das ist nicht selbstverständlich in diesem hektischen und mit Testosteron überladenen Metier. Außerdem besitzt der Mann Haltung und einen "Arsch in der Hose". Das hat er mit seiner Wutrede nach dem 2:2 im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen bewiesen, als er in der Pressekonferenz die versammelten Medienvertreter in den Senkel stellte.

Klassenerhalt, Europa-League, DFB-Pokal-Finale

Sportlich betrachtet ist Bruno Labbadia schlicht und ergreifend der erfolgreichste Trainer des VfB Stuttgart seit dem Gewinn des Meistertitels mit Armin Veh 2007. Von Dezember 2010 bis Ende August 2013 war Labbadia fast drei Jahre im Amt. In der Zeit vor und nach ihm wechselten die VfB-Übungsleiter fast jährlich.

Auch zu Labbadias Zeiten waren die Mittel und Möglichkeiten der Schwaben beschränkt. Sparen, sparen, sparen hieß das Motto - bei, bitteschön, maximalem Erfolg. Der 56-Jährige schaffte mit dem abstiegsbedrohten VfB in seiner Auftakt-Saison trotzdem den Klassenerhalt, stürmte mit seinem Team dann in die Europa-League und ins DFB-Pokal-Finale gegen Bayern München. Die häufig geäußerte Kritik, Labbadia würde die Spieler zutexten, er könne nur den Feuerwehrmann geben und sei kein Spielerentwickler, kann ich nicht nachvollziehen. Es müssen ja auch immer die Umstände im Verein passen. Zudem bräuchte es, um diesen Ansichten eine gewisse Bedeutung zu verschaffen, einen Einblick in die Kabine. Ich habe damals von Spielern wie Serdar Tasci gehört, dass die Wertschätzung der Mannschaft gegenüber Bruno Labbadia groß war.

Warum ist Bruno Labbadia beim VfB entlassen worden?

Offenkundig nach drei Niederlagen zum Auftakt der Saison 2013/14. Hintergründig an der überzogenen Erwartungshaltung im Verein um den damaligen Präsidenten Bernd Wahler und Manager Fredi Bobic. Die sportlich Verantwortlichen hatten damals den Kader verstärkt und wollten Richtung Europa stürmen. "Unser Ziel ist es dieses Jahr, dass wir uns über die Bundesliga für den internationalen Wettbewerb qualifizieren", hatte Bobic uns Journalisten im VfB-Trainingslager in Donaueschingen gesagt. Für Labbadia war das allerdings zu hoch gegriffen. "Man muss schon ein wenig unterscheiden: "Man hat manchmal das Gefühl, wir hätten Messi und Neymar geholt", sagte er damals. Damit zerstörte er nach Meinung der Vereinsführung die vermeintliche Aufbruchsstimmung beim VfB und musste zum Rapport ins Präsidenten-Büro. Die drei Niederlagen zum Saison-Auftakt waren dann die Steilvorlage, um ihm den Stuhl vor die Tür zu stellen.

Seine Trainerkarriere begann der gebürtige Darmstädter bei seinem Heimatverein SV Darmstadt 98. Von 2003 bis 2006 trainierte er die Lilien und stieg mit ihnen im ersten Jahr in die Regionalliga auf. Insgesamt stand er in 102 Spielen für die Darmstädter an der Seitenlinie. IMAGO Alfred Harder Bild in Detailansicht öffnen Auch nur ein Jahr im Amt war Bruno Labbadia bei der SpVgg Greuther Fürth. In der Saison 2007/2008 trainierte er die Kleeblätter in der 2. Bundesliga. Den Aufstieg verpasste er mit Platz 6 knapp. Trotzdem hatte Labbadia auf sich aufmerksam gemacht und wechselte trotz seines laufenden Vertrags bis Juni 2009 zu Bayer Leverkusen in die Bundesliga. IMAGO Bruno Labbadia trägt ein graues T-Shirt und gibt seiner Mannschaft im Training Anweisungen. Bild in Detailansicht öffnen Ebenfalls eine kurze Trainerstation war die Zeit bei Bayer Leverkusen. Im Sommer 2008 übernahm Labbadia die Werkself und legte einen guten Saisonstart hin. Die Rückrunde verlief jeoch schlecht – trotz des Einzugs ins DFB-Pokalfinale, feuerten ihn die Verantwortlichen nach der Saison. Das Finale ging mit 0:1 gegen Bremen verloren. IMAGO pmk Bild in Detailansicht öffnen Vor seinem ersten Engagement in Stuttgart trainierte Bruno Labbadia den HSV. In Hamburg trat er seinen Dienst im Juli 2009 an. Trotz eines guten Saisonstarts ließen die Leistungen in der Rückrunde nach, und Labbadia wurde im April 2010 gefeuert, obwohl er das UEFA-Cup-Halbfinale erreicht hatte. Außerdem gab es Gerüchte über eine Affäre mit einer Ehefrau eines HSV-Profis. IMAGO MIS Bild in Detailansicht öffnen Das erste Mal trainierte Bruno Labbadia den VfB Stuttgart von Dezember 2010 bis August 2013. Er war der letzte VfB-Coach, der mit dem Verein über einen längeren Zeitraum erfolgreich in der Bundesliga spielte. Außerdem führte er die Schwaben 2013 ins DFB-Pokalfinale, das gegen den FC Bayern knapp verloren ging. Unvergessen ist auch seine legendäre Wutrede auf einer Pressekonferenz 2012, als er die Journaille wegen ihrer Berichterstattung attackierte. IMAGO Pressefoto Baumann Bild in Detailansicht öffnen Der VfB Stuttgart ist nicht die erste Liebe, zu der Bruno Labbadia zurückkehrt. Im April 2015 übernahm Labbadia den Hamburger SV zum zweiten Mal. Die Hanseaten rettete er in einer dramatischen Relegation gegen den Karlsruher SC vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga. Nach seiner Entlassung im September 2016 musste er seine Zelte in Hamburg abbrechen. IMAGO Jan Huebner Bild in Detailansicht öffnen 50 Spiele lang war Labbadia Trainer beim VfL Wolfsburg. Zunächst rettete er die Niedersachsen 2018 vor dem Abstieg und führte sie in der folgenden Saison in die Europa League. Dennoch verließ er die Wölfe im Sommer 2019. Es gab Differenzen zwischen ihm und dem Geschäftsführer Sport Jörg Schmadtke. IMAGO regios24 Bild in Detailansicht öffnen Vor dem VfB hieß die letzte Trainerstation von Labbadia Hertha BSC. Die alte Dame betreute der mittlerweile 56-Jährige von April 2020 bis Januar 2021. Nach nur 28 Spielen war für den Hessen beim ambitionierten Hauptstadtklub Schluss. Mit 1,07 Punkten pro Spiel hatte Labbadia in Berlin den schlechtesten Punkteschnitt seiner bisherigen Trainerstationen vorzuweisen. IMAGO Contrast Bild in Detailansicht öffnen Die alte Liebe aufwärmen? Darüber gibt es viele Meinungen. Zwei interessiert das wohl weniger: den VfB Stuttgart und Bruno Labbadia. Der ehemalige Stürmer heuert zum zweiten Mal bei den Schwaben an. Bereits von 2010 bis 2013 trainierte er den VfB. Das Ziel für den Rest der Saison heißt Klassenerhalt. Die Stuttgarter stecken erneut tief im Abstiegskampf und überwintern nur auf Tabellenplatz 16. Bruno Labbadia soll deshalb seine alte Liebe wach küssen. IMAGO RHR-Foto Bild in Detailansicht öffnen

Hält der VfB Stuttgart mit Labbadia die Klasse?

Zugegeben, die Entscheidung für Bruno Labbadia hat keinen besonders kreativen Touch. Er ist nicht dieses frische, nagelneue und vor allem unverbrauchte Trainer-Talent. Aber ist das aktuell beim VfB gefragt? Es ist jetzt nicht die Zeit für Experimente. Der Verein muss erst wieder mittelfristig im Mittelfeld der Bundesliga etabliert werden. Es gibt keine Garantie, dass Labbadia den VfB Stuttgart zurück in die Erfolgsspur hieven wird. Die Wahrscheinlichkeit ist meiner Meinung nach aber hoch.