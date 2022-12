Labbadias Rückkehr - Keine gute Idee!

Turbulente Zeiten beim VfB Stuttgart. Die Schwaben verpflichten mit Bruno Labbadia einen bei vielen Fans umstrittenen Rückkehrer. Das ist keine gute Idee, findet auch SWR Sport-Redakteur Martin Bromber.

Rein tabellarisch war Bruno Labbadia mit Abstand der erfolgreichste VfB-Trainer der letzten 12 Jahre: Europa-League, Einzug ins DFB-Pokalfinale 2013 und Tabellenplatz sechs sprechen eine deutliche Sprache. Doch aus meiner Sicht gibt es einige Gründe, die dagegen sprechen, dass Labbadias Rückkehr eine gute Idee ist.

1. Rückkehr klappt (fast) nie

Wenn man nicht gerade die Rückkehrer Ottmar Hitzfeld oder Jupp Heynckes beim FC Bayern heranführt, muss man feststellen, dass eine Trainer-Rückkehr in der Bundesliga nur in der Funktion des Feuewehrmannes klappt. Auch bei den Schwaben ist es Huub Stevens gelungen, zwei Mal den Abstieg zu verhindern. Das dazwischenliegende zweite Kapitel des Meistertrainers Veh - mit dem man längerfristig zusamenarbeiten wollte - hielt in Cannstatt nur wenige Monate (Sommer 2014). Rückkehrer auf die Trainerbank, die ihre Vereine nachhaltig und spürbar verbessert haben, gibt es nicht.

Seine Trainerkarriere begann der gebürtige Darmstädter bei seinem Heimatverein SV Darmstadt 98. Von 2003 bis 2006 trainierte er die Lilien und stieg mit ihnen im ersten Jahr in die Regionalliga auf. Insgesamt stand er in 102 Spielen für die Darmstädter an der Seitenlinie. Auch nur ein Jahr im Amt war Bruno Labbadia bei der SpVgg Greuther Fürth. In der Saison 2007/2008 trainierte er die Kleeblätter in der 2. Bundesliga. Den Aufstieg verpasste er mit Platz 6 knapp. Trotzdem hatte Labbadia auf sich aufmerksam gemacht und wechselte trotz seines laufenden Vertrags bis Juni 2009 zu Bayer Leverkusen in die Bundesliga. Ebenfalls eine kurze Trainerstation war die Zeit bei Bayer Leverkusen. Im Sommer 2008 übernahm Labbadia die Werkself und legte einen guten Saisonstart hin. Die Rückrunde verlief jeoch schlecht – trotz des Einzugs ins DFB-Pokalfinale, feuerten ihn die Verantwortlichen nach der Saison. Das Finale ging mit 0:1 gegen Bremen verloren. Vor seinem ersten Engagement in Stuttgart trainierte Bruno Labbadia den HSV. In Hamburg trat er seinen Dienst im Juli 2009 an. Trotz eines guten Saisonstarts ließen die Leistungen in der Rückrunde nach, und Labbadia wurde im April 2010 gefeuert, obwohl er das UEFA-Cup-Halbfinale erreicht hatte. Außerdem gab es Gerüchte über eine Affäre mit einer Ehefrau eines HSV-Profis. Das erste Mal trainierte Bruno Labbadia den VfB Stuttgart von Dezember 2010 bis August 2013. Er war der letzte VfB-Coach, der mit dem Verein über einen längeren Zeitraum erfolgreich in der Bundesliga spielte. Außerdem führte er die Schwaben 2013 ins DFB-Pokalfinale, das gegen den FC Bayern knapp verloren ging. Unvergessen ist auch seine legendäre Wutrede auf einer Pressekonferenz 2012, als er die Journaille wegen ihrer Berichterstattung attackierte. Der VfB Stuttgart ist nicht die erste Liebe, zu der Bruno Labbadia zurückkehrt. Im April 2015 übernahm Labbadia den Hamburger SV zum zweiten Mal. Die Hanseaten rettete er in einer dramatischen Relegation gegen den Karlsruher SC vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga. Nach seiner Entlassung im September 2016 musste er seine Zelte in Hamburg abbrechen. 50 Spiele lang war Labbadia Trainer beim VfL Wolfsburg. Zunächst rettete er die Niedersachsen 2018 vor dem Abstieg und führte sie in der folgenden Saison in die Europa League. Dennoch verließ er die Wölfe im Sommer 2019. Es gab Differenzen zwischen ihm und dem Geschäftsführer Sport Jörg Schmadtke. Vor dem VfB hieß die letzte Trainerstation von Labbadia Hertha BSC. Die alte Dame betreute der mittlerweile 56-Jährige von April 2020 bis Januar 2021. Nach nur 28 Spielen war für den Hessen beim ambitionierten Hauptstadtklub Schluss. Mit 1,07 Punkten pro Spiel hatte Labbadia in Berlin den schlechtesten Punkteschnitt seiner bisherigen Trainerstationen vorzuweisen. Die alte Liebe aufwärmen? Darüber gibt es viele Meinungen. Zwei interessiert das wohl weniger: den VfB Stuttgart und Bruno Labbadia. Der ehemalige Stürmer heuert zum zweiten Mal bei den Schwaben an. Bereits von 2010 bis 2013 trainierte er den VfB. Das Ziel für den Rest der Saison heißt Klassenerhalt. Die Stuttgarter stecken erneut tief im Abstiegskampf und überwintern nur auf Tabellenplatz 16. Bruno Labbadia soll deshalb seine alte Liebe wach küssen.

2. Das Spielsystem

Der VfB will aus meiner Sicht einen attraktiven, offensiven Fußball spielen, der von schnellem Umschaltspiel geprägt ist. Ich erinnere mich an die Zeit zurück, als fußballerische Unattraktivität noch die beste Bezeichnung für das Auftreten der Roten war. Wenn ich an Bruno Labbadia und seine letzten Stationen in Hamburg, Wolfsburg und vor allem bei Hertha BSC denke, muss ich feststellen, dass defensive Stabilität meist Priorität hatte. Ja, das braucht der VfB natürlich auch, gerade in der aktuellen Situation. Aber auch die Offensive benötigt (schnell) Erfolgserlebnisse, und der Kader ist nicht für ein "Die Null muss stehen"-System ausgelegt.

3. Der Charakter

Viele werden sich noch an die mehr oder weniger legendäre "Am Arsch geleckt"-Pressekonferenz im Oktober 2012 erinnern. Labbadia wetterte in seiner unnachahmlichen Art gegen Teile des Vereins, gegen die Fans und die Medien. Bei seiner Trainererfahrung sollten allerdings Routine und Gelassenheit ausgeprägte Charaktereigenschaften sein. Denn eins ist sicher: Im und um den VfB herum wird es niemals ruhig sein. Damit muss man als Trainer klarkommen.

4. Die Konstanz

Beim VfB sehnt man sich, erst recht nach dem Bruch mit Mislintat und Matarazzo, nach Konstanz und nach ruhigem Fahrwasser. Labbadias durchschnittliche Amtszeit als Trainer dagegen beträgt 17 Monate. Seine knapp drei Jahre beim VfB sind bis jetzt die absolute Ausnahme. Außerdem ist er mittlerweile seit fast zwei Jahren ohne Verein.