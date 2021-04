Borna Sosa steht beim VfB Stuttgart oft im Schatten des Zwei-Meter-Hünen Sasa Kalajdzic. Gegen Dortmund lieferte der Kroate schon seinen zehnten Assist in dieser Saison. Privat schlägt der Mann mit dem begnadeten linken Fuß gerne die leisen Töne an.

Ob Borna Sosa den begehrtesten linken Fuß der Bundesliga besitzt ist nicht überliefert und auch höchst fraglich; schließlich gibt es bei Eintracht Frankfurt noch einen gewissen Filip Kostic. 14 Assists hat der Serbe auf seinem Konto stehen. Für den Kroaten Sosa, der mit dem VfB letztes Jahr noch 2. Liga gekickt hat, sind seine inzwischen zehn Torvorlagen aber doch mehr als beachtlich.

Fünf Tore des Traumduos Sosa-Kalajdzic

Hört man den 23-Jährigen über seine erfolgreiche Saison und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Torjäger Kalajdzic reden, schwingt etwas Stolz und viel Teamgedanke mit. "Natürlich zählen wir zusammen. Ich bin ein Teil seiner Bonuspunkte und er ist ein Teil meiner Punkte, aber das ist völlig normal: Er macht die eine Hälfte der Arbeit und ich die andere", sagt Sosa im exklusiven Interview mit SWR Sport. Fünf Tore hat das Duo bisher gemeinsam erarbeitet. Das letzte erst am vergangenen Samstag beim 2:3 gegen Borussia Dortmund.

Kroatische Flanke, österreichische Verwertung = Gefahr für jeden Gegner

Das schwäbische Traum-Duo bestehend aus einem Kroaten und einem Österreicher agiert oft nach demselben Schema, für die Gegner scheint es aber immer wieder aufs Neue ein Mysterium zu sein: Flanke Sosa, Kopfball Kalajdzic, Tor Stuttgart. So mussten nacheinander schon Mainz, Hertha BSC, Köln, Schalke und zuletzt eben Dortmund dran glauben.

"Borna ist auch ein Spieler, der von solchen Flanken lebt", lobt "Vollstrecker" Kalajdzic seinen Lieblings-Lieferanten, den er auch abseits der Grasnarbe als "feinen Kerl" bezeichnet.

Gitarre, Bücher, Sprachen - Sosa als Antithese zum typischen Playstation-Profi

Auf Instagram heißt Sosa "superrman007". Man sieht ihn waghalsigen Sprüngen ins kroatische Meer springen, aber auch in sehr ruhigen Momenten mit leisen Tönen an seiner Gitarre. Für verbale Höhenflüge ist "superrman" nicht bekannt. "Grundsätzlich ist er ein eher ruhiger Typ, aber auch sehr witzig und sehr intelligent", sagt 14-Tore-Mann Kalajdzic über seinen kongenialen Partner. Vor allem von Sosas Sprachtalent zeigt sich der Österreicher beeindruckt:

"Der Typ kann glaub ich fünf oder sechs Sprachen sprechen, da schau ich sogar blass aus neben ihm. Er ist einfach ein feiner Kerl" Sasa Kalajdzic über Borna Sosa

Und was sagt Borna Sosa über sich selbst? "Ich bin jemand, der nicht nur Fußball im Kopf hat, ich will vieles lernen", hört man einen reflektierten Fußballer sprechen. "Ich lese viele Bücher, ich habe die Schule abgeschlossen. Das ist auch sehr wichtig!"

Vertrag bis 2025 - Mislintat in Sachen Sosa-Abgang tiefenentspannt

Klingt also alles vielversprechend für die Zukunft des aktuell aufstrebenden VfB Stuttgart, denn mit seinen 23 Jahren zählt Sosa noch immer zur neuen Generation der "Jungen Wilden". Wären da nicht Scouts und zahlungskräftige Vereine, die den Linksverteidiger schon reihenweise auf der Watchlist stehen haben dürfen.

Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat scheint das vordergründig zumindest aktuell wenig zu kratzen. "Da sind wir entspannt- der hat Vertrag bis 2025", sagt Mislintat im SWR-Sport-Interview und lacht.

Vom Meister und Pokalsieger in Kroatien zum Absteiger in Deutschland

So entspannt-positiv war es nicht immer bestellt um Borna Sosa, der übrigens kein Mislintat, sondern ein Reschke-Transfer ist. Der 2018 von Dinamo Zagreb verpflichtete Linksfuß galt vor einiger Zeit noch als Stuttgarter Sorgenkind. Mit Dinamo gewann er in jungen Jahren drei Mal die kroatische Meisterschaft und zwei Mal den Pokal, der Start in Deutschland war schwierig.

Hohe Erwartungen, ein schwieriges, überhitztes Umfeld und dann gleich die Abstiegssaison mit einem Kader, der Gehälter von rund 60 Millionen Euro schluckte. Sosa kam in seiner Premierensaison nur auf zwölf Einsätze. Auch in der Zweitligaspielzeit standen am Ende nur zwölf Spiele auf Sosas Zettel. Ein Tor und drei Assists trug der Kroate zum Aufstieg bei. Diverse Verletzungen in beiden Saison kamen noch erschwerend hinzu, sodass Sosa leistungstechnisch in der öffentlichen Wahrnehmung oft unterm Radar flog.

Im dritten Jahr angekommen beim VfB

Inzwischen aber, in seinem dritten Jahr in Stuttgart, ist Sosa so richtig in Schwung gekommen. Auch weil er in Kalajdzic offenbar das perfekte "Zielobjekt" gefunden hat. Es dürfte gegen den BVB sicher nicht die letzte punktgenaue Flanke gewesen sein - von Stuttgarts leisem Lieferservice.