Borna Sosa beim VfB Stuttgart vor dem Absprung?

Borna Sosa hat sich beim VfB Stuttgart zu einer Instanz auf der linken Abwehrseite entwickelt. Laut diversen Medienberichten soll der kroatische Nationalspieler trotzdem in der Winterpause verkauft werden.

Keine Frage, Borna Sosa ist einer der wenigen Leistungsträger beim VfB Stuttgart. Auf der sportlichen Visitenkarte des 24-Jährigen sind acht Torvorlagen in 13 Saisonspielen vermerkt. Nur logisch, dass er für Kroatien bei der Weltmeisterschaft in Katar flanken wird. Der Linksverteidiger, der am Dienstag den 2:1-Siegtreffer gegen Hertha BSC per Ecke vorbereitete, wurde von Nationaltrainer Zlatko Dalic als einer von fünf Bundesliga-Spielern nominiert. Einen besseren Präsentierteller für Profis gibt es nicht. In der Vorrunde spielt Sosa mit den "Kockasti" (Würfel) in der Gruppe F gegen Belgien, Kanada und Marokko.

Sosas Agentur-Wechsel befeuert Gerüchte

Der Mann mit dem feinen linken Füßchen galt schon im Sommer als Wechselkandidat. Atalanta Bergamo und Inter Mailand aus der italienischen Serie A wollten den 24-Jährigen anscheinend gerne verpflichten. Letztlich kam ein Transfer aber nicht zustande. Auch Manchester City und dem FC Bayern wurde ein konkretes Interesse nachgesagt. Borna Sosa hat sich mittlerweile der Agentur "ICM Stellar" angeschlossen, wie die Beraterfirma via Instagram mitteilte.

Sosa "gehört ab sofort zu unserer Familie und vertraut in seiner Zukunftsplanung auf unsere Expertise", heißt es in dem Post. Dort arbeitet zufällig Michael Reschke, der Sosa als damaliger Sportvorstand zum VfB holte und kürzlich erst in der Stuttgarter Arena auf der Tribüne saß. Nicht zuletzt gilt auch der Coach des FC Bayern München Julian Nagelsmann als Sosa-Fan.

Erfolgreiche WM als Preistreiber

Der Wechsel zu einer anderen Agentur und die damit verbundenen Gerüchte um einen möglichen Abgang von Borna Sosa beschäftigen Interimstrainer Michael Wimmer derzeit nicht wirklich. "Ich kann nur über die Person Borna Sosa sprechen. Er zeigt in jedem Spiel, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Natürlich wäre es hart, ihn zu verlieren. Aber ich beschäftige mich nicht mit Spekulationen", sagte Wimmer. Sosas vertragliche Bindung mit den Schwaben endet am 30. Juni 2025. Aktuell beträgt sein Marktwert etwa 20 Millionen Euro (Transfermarkt.de). Je nachdem, wie erfolgreich die anstehende WM für ihn verläuft, könnte das stimulierende Auswirkungen auf die Ablösesumme haben.

Abgang Sosas gefällt den Fans nicht

Laut Informationen des TV-Senders "Sky" strebt der VfB Stuttgart einen Verkauf von Borna Sosa noch im Winter an. Nach Angaben des Senders, sei der VfB auf die Einnahmen angewiesen. Der Verein erwarte 15 bis 25 Millionen Euro.

Excl. News Borna #Sosa: The 24 y/o left back is set to leave Stuttgart in winter. VfB HAS TO sell him due to the financial situation! The club is expecting €15-25m, depending on his performances at the WC! Ito = replacement. Medic is still a transfer target. @SkySportDE 🇭🇷

Bei den Fans des VfB Stuttgart kommt ein möglicher Wechsel von Borna Sosa im Winter gar nicht gut an. Der Tenor in den sozialen Medien ist einhellig: Schon wieder würde freiwillig ein Schlüsselspieler des VfB Stuttgart verscherbelt werden. Übrig bliebe ein Talentschuppen mit fraglicher Qualität und Identität. Millionen-Einnahmen hin oder her: Fraglich ist es auf jeden Fall, einen Leistungsträger mitten im Abstiegskampf ziehen zu lassen.