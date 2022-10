Michael Wimmer: Der Neue sieht sich beim VfB nur als Interimslösung

Michael Wimmer wird am Samstag (15.30 Uhr) im Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum als verantwortlicher Trainer auf der Bank sitzen. Nach zuletzt neun sieglosen Saisonspielen, zählt für die Schwaben nur ein Heimdreier gegen den Tabellenletzten.

Michael Wimmer sieht sich beim VfB Stuttgart vor dem wegweisenden Kellerduell mit dem VfL Bochum nur als Interimscoach. Es gebe "eine ganz klare Absprache" mit Sportchef Sven Mislintat und dem Verein, "dass ich es mache, bis ein neuer Trainer da ist".

Der VfB ist nach Matarazzo-Entlassung weiter auf Trainersuche

Mislintat habe ihm am Donnerstag mitgeteilt, dass er im Duell des Tabellenvorletzten mit dem Letzten auf der Bank sitzen werde, so der bisherige Co-Trainer der Schwaben auf der Spieltags-Pressekonferenz: "Für mich zählt nur Bochum, alles andere interessiert mich nicht." Wimmer (42) waren in der komplizierten Trainersuche der in der Bundesliga noch sieglosen Schwaben nach der Entlassung seines bisherigen Chefs Pellegrino Matarazzo Chancen eingeräumt worden, zur Dauerlösung zu werden. Domenico Tedesco und Zsolt Löw sollen bereits abgewinkt haben, als Kandidaten gelten weiterhin Adi Hütter oder Sebastian Hoeneß.

Kontinuität soll für Stabilität sorgen

Wimmer sieht vor der Begegnung des Tabellenvorletzten mit dem Schlusslicht am Samstag keinen Anlass, "krampfhaft irgendwas anders zu machen" als Matarazzo: "Es ist nicht nötig, alles durcheinanderzuwerfen." Zumal Matarazzos und seine Spielphilosophie sich "sehr, sehr ähnlich" seien. Auch die Abläufe am Spieltag wolle er nicht ändern, "die waren gut, die Jungs haben sich darin sehr wohl gefühlt". Die Spieler seien von Matarazzos Entlassung "emotional getroffen", die Stimmung anfangs "gedrückt" gewesen, berichtete Wimmer: "Die Mannschaft ist verunsichert." Daher habe er versucht, "eine gewisse Lockerheit reinzubringen", und mittels vieler Torabschlüsse Erfolgserlebnisse zu ermöglichen.

Heimspiel gegen Bochum ist kein Schicksalsspiel

Der angeschlagene Außenverteidiger Josha Vagnoman ist wieder im Teiltraining, gegen den VfL laut Wimmer aber noch keine Option. Stürmer Serhou Guirassy und Mittelfeldspieler Atakan Karazor fehlen gesperrt. Abwehrchef Waldemar Anton, der gegen Union Berlin (0:1) eine Platzwunde am Kopf erlitten hatte, kann gegen Bochum spielen. "Jeder kann die Tabelle lesen, natürlich ist das Spiel extrem wichtig", betonte Wimmer: "Am zehnten Spieltag von einem Schicksals- oder Endspiel zu sprechen, finde ich ein bisschen verfrüht."