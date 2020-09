Der erste Trainer des Jahrzehnts war Christian Gross. Der Schweizer übernahm am Nikolaustag 2009 den VfB Stuttgart vom vorherigen Teamchef Markus Babbel. Gross führte den Verein aus der Abstiegszone bis in die Europa League. Nach einem enttäuschenden Start in die neue Spielzeit wurde er nach sechs Niederlagen in den ersten sieben Partien im Oktober 2010 entlassen. Aktuell trainiert er den Topklub Al-Ahli Dschidda in Saudi-Arabien.

Imago Baumann

