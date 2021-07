per Mail teilen

Als die Partien der ersten Runde im DFB-Pokal Anfang Juli ausgelost wurden, stand der Gegner des VfB Stuttgart noch nicht fest. Das hat sich nun aber geändert.

Der BFC Dynamo aus Berlin ist als Gegner des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde am 7. August vom Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes bestätigt worden. Die Revision von Blau Weiß 90 Berlin gegen das Berufungsurteil des Verbandsgerichts des Berliner Fußball-Verbandes (BFV) wurde als teils unzulässig und unbegründet zurückgewiesen. "Ich bin froh, dass für den BFC Dynamo als Berliner Vertreter am DFB-Pokal nunmehr auch juristische Klarheit besteht", sagte Bernd Schultz, Präsident des BFV.

Aufgrund der pandemiebedingten zwischenzeitlichen Aussetzung des Spielbetriebs war der BFV im Frühjahr gezwungen, mit den 32 im Landespokal verbliebenen Mannschaften eine Lösung zur Beendigung der Pokalsaison 2020/21 zu finden. Nach zwei Gesprächsrunden entschied sich die Mehrheit der Teilnehmer für eine sportliche Beendigung mit den fünf noch im Pokal befindlichen Regionalligisten.

VfB testet gegen FC Barcelona

Nach dem Trainingslager in Österreich ist für den VfB Stuttgart am 31. Juli (Anpfiff 18 Uhr) noch ein Testspiel gegen den FC Barcelona geplant. Zum Liga-Auftakt am 14. August empfängt Matarazzos Team den Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth.